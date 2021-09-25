В район Бурятии уже пришла зима

Пользователи делятся в соцсетях видеороликами с осенним снегопадом



В местном паблике "Новости Улан-Удэ" сегодня один из подписчиков выложил видеоролик с обильным снегопадом. Осадки с утра выпали в Закаменском районе Бурятии, селе Цагаан-Морин. На кадрах можно увидеть, что густой снег покрыл весь участок деревянного дома. Видео сопровождается известной композицией "Пламя - Снег кружится".







Улан-удэнцев удивил ранний приход зимы - всего за полчаса видео успело набрать более 10 тысяч просмотров. "Снежок в родном селе", "Из лета сразу в зиму", "Неужели уже зима пришла", пишут жители Бурятии.











фото: скриншоты из видео В местном паблике "Новости Улан-Удэ" сегодня один из подписчиков выложил видеоролик с обильным снегопадом. Осадки с утра выпали в Закаменском районе Бурятии, селе Цагаан-Морин. На кадрах можно увидеть, что густой снег покрыл весь участок деревянного дома. Видео сопровождается известной композицией "Пламя - Снег кружится".Улан-удэнцев удивил ранний приход зимы - всего за полчаса видео успело набрать более 10 тысяч просмотров. "Снежок в родном селе", "Из лета сразу в зиму", "Неужели уже зима пришла", пишут жители Бурятии.фото: скриншоты из видео

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