Север Бурятии оказался отрезан от большой земли

Пока летчики переучиваются, сельчане сидят без еды и медикаментов



Жительница поселка Уакит Баунтовского района Софья Каратаева обратилась в нашу редакцию с мольбой о помощи. Женщина утверждает, что в послеке недостаток еды и медикаментов. И все потому, что последний самолет прилетал туда 10 сентября. А следующий ожидается только 10 октября.



"Ситуация жуть. Добраться до нас можно только авиатранспортом. Последний самолёт был 10 сентября. Сегодня сообщили, что следующий борт будет только через 2 недели. То есть и продукты, и медикаменты, и почта, и пенсия будет только 10 октября. Молодая женщина родила в Багдарино, из роддома выписали, живёт у чужих людей, а домой попадет, когда малышу будет уже месяц. Тяжело представить, но в нашем магазине нет фруктов, колбасы, пшена. У ряда жителей взяли анализ на ковид ещё 10 дней назад, возможно никто из них даже не болеет и это банальное ОРВИ. Но анализы только самолётом. Сколько они потеряют сидя на больничном? Ведь это месяц. Тяжело представить, но это так. Живём как в 19 веке. Мало того что электричество по часам, теперь и улететь и прилететь невозможно. Может кто услышит про нашу ситуацию. Ведь не все летят на самолёте в гости или с гостей. Девочка 18 лет уже 6 дней сидит с костылями с подозрением на перелом. Через две недели ногу заново ломать?", - пишет женщина о проблемах поселка.



Отметим, что похожее обращение уже появилось на разных пабликах. В Instagram на сообщение жительницы поселка отреагировали представители местной администрации. Они пояснили, что виноваты в задержке рейса оказались пилоты с просроченными допусками к судам и перелетам.



"В связи с произошедшей трагедией в Иркутской области - крушение самолёта Л-410 авиакомпании "СиЛА", в компании проводятся проверочные мероприятия. Установлено, что у обслуживающего персонала просрочены допуск к судам и полетам. В настоящее время проводится обучение, после которого полеты будут возобновлены", - сообщили в администрации МО "Баунтовский эвенкийский район".



Также добавили, что решен вопрос об оказании материальной помощи женщине, родившей ребенка и находящейся в с.Багдарин по причине отсутствия авиасообщения.



В комментариях к посту пользователи уверены, что виной тому бездействие чиновников в районе.



"У меня бабушка жила до войны в посёлке Уакит. Походу с тех времен ничего не изменилось. Как страшно 21 век. Живем на золоте а для своих не могут построить ни дороги ни продуктами снабдить";



"Зато олимпиады у нас проводят, помощь другим странам оказываем";



"В Баунтовском районе таких 3 деревни: Уакит, Усть-Джилинда, Варваринск";



"В самой богатой ресурсной стране люди живут, оторванные от внешнего мира, сюр какой-то";



"А ведь как богато жили при "брежневские" времена--на зависть жителям Бурятии! И что сделалось с севером? "Загнивающие" территории, уже неугодные ни стране, ни властям. Освоили -бросили народ на произвол судьбы. Как выживать?";



"Надо репортаж снять и отравить на федеральные каналы, пусть посмотрят как власти наши позорные отписки делают, для галочки все", - пишут пользователи.



Фото: pixabay.com



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