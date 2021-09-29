Минприроды не справляется с мусорной реформой в Бурятии





Остались без нормативов

Верховный суд Бурятии признал недействительными нормативы накопления ТКО, по которым начисляется плата за услуги «мусорного» регоператора «ЭкоАльянса». Всем: от научно-исследовательских институтов до многоквартирных и индивидуальных жилых домов. В том числе и малому бизнесу.На правительство Бурятии возложена обязанность принять нормативный правовой акт, заменяющий признанные недействующими постановления о нормативах накопления ТКО в срок до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба Верховного суда.Отмененные Верховным судом РБ нормативы установлены в прошлом году. Бизнес, как писали СМИ, пребывал от них в шоке. На фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, у части предпринимателей затраты на мусор выросли в разы и превысили остальные коммунальные услуги. Не все с этим смирились. Последовали обращения в различные инстанции, включая бизнес-омбудсмена Чингиса Матхеева.- Мною проведен анализ данных нормативов и сделан вывод, что нормативы необоснованны. На этом основании направлено обращение в прокуратуру РБ с просьбой провести прокурорскую проверку Постановления №285. Нарушения подтвердились, и уже в сентябре 2020 года минприроды Бурятии внесено представление о необходимости пересмотра данных нормативов, - сообщил бизнес-омбудсмен на своей странице в Facebook.Из его слов прямо следует, что правовые проблемы с нормативами накопления ТКО возникли и были достоверно известны чиновникам минприроды РБ еще год назад. Запомним этот важный факт.Как теперь, после отмены нормативов Верховным судом РБ, будет начисляться плата населению и малому бизнесу за услуги «ЭкоАльянса» по вывозу ТКО? Или собираемость платежей регоператором упадет еще ниже?Директор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин уповает на то, что «прошел суд только первой инстанции» и его вердикт не вступил в законную силу. Но, думается, это лишь вопрос времени.Возможно, поэтому регоператор форсировал рассылку счетов на несуразно большие суммы малому бизнесу и в очередной раз пригрозил крупными штрафами предпринимателям, кто не заключит договоры на вывоз ТКО.Впрочем, история с астрономическими счетами обернулась, как это часто бывает при чрезмерном надувании щек, специфическим, но пустым звуком. На официальном сайте регоператора появилось сообщение о том, что он отзывает разосланные счета.- Разъясняю, произошел технический сбой программного обеспечения. Начисление произведено неверно и некорректно. Просим прощения за доставленные неудобства. Просим предпринимателей на данный документ внимания не обращать, - объявил директор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин.Жители Бурятии, в том числе и предприниматели, хорошо помнят один такой «технический сбой» - в «БайкалБанке» в 2016 году. Именно этим обстоятельством объясняли невыплату денег вкладчикам и бизнес-клиентам. С него же начался крах единственного самостоятельного кредитного учреждения республики.Что касается нормативов накопления ТКО, то, по словам Чингиса Матхеева, «минприроды уже фактически признало свои ошибки, выделило средства и наняло специализированную организацию, которая будет заниматься определением новых нормативов».- К сожалению, мгновенно это сделать не получится, так как необходимо провести замеры всех четырех сезонов года. Новые нормативы должны быть установлены осенью 2022 года, - уточнил бизнес-омбудсмен.Но, постойте, ведь о проблемах с нормативами минприроды РБ знало еще год назад. Почему не приняты своевременно все вышеперечисленные меры? Получается, что чиновники ведомства, напрямую ответственного за проведение реформы обращения с ТКО, спокойно посиживали в своих креслах, получив представление, а затем и административный иск прокуратуры? Фактически минприроды РБ подставило регоператора, жителей и бизнес Бурятии. Если бы не бездействие министертва, то сейчас уже были бы выполнены все замеры и готовы к принятию новые нормативы и не шла бы речь о том, чтобы вводить какие-то «временные», да еще и, как ожидается, повышенные!Подобные ситуации возникали в соседних регионах, но там заблаговременно приняли меры для проведения замеров по всем четырем сезонам и определения обоснованных нормативов накопления ТКО. А у нас опять все пошло не так...Целый ряд претензий к работе минприроды РБ по «мусорному» направлению озвучила в июльском представлении на имя главы Бурятии прокурор республики Галина Ковалева. Приведем несколько цитат.«Проверкой выявлены факты ненадлежащей реализации полномочий в сфере обращения с отходами производства и потребления. Принимаемые правительством и министерством (природных ресурсов и экологии. – Прим. ред.) меры не отвечают складывающейся в регионе обстановке».«Предусмотренные приложением №1 к государственной программе («Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». – Прим. ред.) индикаторы в 2020 году не выполнены. В частности, показатель «Объем твердых коммунальных отходов (ТКО), направленных на обработку, выполнен на 42,93%. «Объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом - лишь на 4,87%».«Предусмотренное Территориальной схемой (обращения с ТКО. – Прим. ред.) количество объектов по обращению с отходами не построено, не реконструировано, что негативно сказывается на экологической обстановке в регионе».«Не начаты работы по проектированию таких площадок (мусороперегрузочных. – Прим. ред.) в селах Выдрино и Танхой».«Не обеспечено финансирование разработки сметной документации и строительства предусмотренных государственной программой заводов по термическому обезвреживанию отходов».«Запланированное на 2020 год проектирование объектов переработки отходов в Баргузинском и Мухоршибирском районах не завершено».«Не приняты меры по обеспечению функционирования введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов. Так, построенный в декабре 2020 года полигон ТКО в Джидинском районе в настоящее время не используется. Не функционирует полигон в Баргузинском районе».Добавим, до сих пор не исполнено вынесенное в 2018 году судебное решение о ликвидации свалки в Северобайкальске. Торги на разработку проектно-сметной документации проведены весной 2019 года. Но работы по рекультивации даже не начались, их исполнитель не определен, хотя отведенный судом срок истекает 1 декабря 2021 года.По мнению прокурора Бурятии, выявленные нарушения «влекут увеличение уровня загрязнения отходами Байкальской природной территории».Наша республика уже понесла финансовые потери от управленческого кризиса в сфере обращения с отходами - осталась без федеральной субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.Иркутская область и Забайкальский край средства получили. Хотя в этих регионах стартовые условия хуже, чем у нас. Там нет, например, таких мусоросортировочных мощностей. Но чиновники минприроды РБ не смогли использовать конкурентное преимущество. Как, впрочем, и сами мощности. Из двух мусоросортировочных станций в Улан-Удэ работает только одна. Запуск второй директор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин считает экономически нецелесообразным.Минприроды РБ, со своей стороны, не может или не хочет добиться от регоператора выполнения одной из основных задач реформы обращения с ТКО - полноценной сортировки с извлечением и переработкой вторичного сырья.Между тем в России скоро появится рейтинг чистоты регионов. Как сообщает РБК, вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии, поручила минприроды и Российскому экологическому оператору предоставить данные для его составления уже к 27 сентября. Позициями в рейтинге будет определяться эффективность реформы по обращению с ТКО в регионах.Работу региональных властей оценят по таким критериям, как доступность для населения услуг по бесперебойному вывозу отходов, в том числе по их раздельному накоплению. Будет учтен вклад в создание экономики замкнутого цикла и динамика показателей обработки и утилизации ТКО. В рейтинге оценят и наличие просветительской работы с населением, проведение экологических акций, работу с волонтерскими движениями.При ранжировании региональных операторов учтут их инвестиции в организацию раздельного сбора отходов и сопутствующую инфраструктуру, собираемость платежей за вывоз мусора, уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуги по обращению с ТКО, в том числе на основе данных независимого всероссийского соцопроса.По каждому показателю будут присваиваться баллы, при суммировании которых выведут итоговый рейтинг региона и регионального оператора.«Лидеры рейтинга смогут претендовать на рассмотрение инвестпроектов в приоритетном порядке», - цитирует РБК главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева.Можно представить, на каком месте в рейтинге окажется Бурятия при существующем уровне работы минприроды РБ и «антикризисного» менеджмента «ЭкоАльянса». От призывов «сделать Бурятию чище» и пропаганды раздельного сбора мусора в отсутствие реальных условий для этого, как и от криков «Халва, халва!», ни сладко, ни чисто не становится. Даже если федеральный центр после составления рейтинга сочтет возможным оказать республике помощь как отстающему в реализации «мусорной» реформы региону, то сможет ли «экологический блок» правительства РБ эффективно ее использовать? Сегодня он напоминает тот самый пылесос, о котором Михаил Жванецкий писал: «Включаешь - не работает». Может, следуя совету мудрого сатирика, пора уже «в филармонии», то есть в кадрах, что-то подправить?Валентин Соколов, «Номер один»Фото: «Номер один»