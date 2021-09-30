Жители Бурятии в ужасе от дороги в Унэгэтэе

На протяжении всего поселка центральная трасса в ямах и лужах



Жительница Бурятии анонимно опубликовала видео дорог в поселке Унэгэтэй. На кадрах видно, что вся дорога в ямах, лужах и грязи.









"Неужели никому дела нет? Видно же, что разваливается все. Как люди ходят-то? Я вообще не понимаю. Почти вся деревня вот такая. Здесь ехать невозможно, отвернуть невозможно", - рассказывает автор ролика.



В комментариях к посту женщины пользователь не удивлены.



"Авторша не видела дорог на Комушке, Лысой Горе, в Поселье, Истоке, Коминтерне", - пишет пользователь Валерий.



"Это точно. В Истоке лужи огромные от забора до забора ни пройти ни проехать. На ВАИ так вообще грязища аж машина скользит", - отвечает ему Оюна.



Фото, видео: Аноним 03

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.