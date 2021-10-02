В Северобайкальске железнодорожники сдали новый жилой дом

Ключи новоселам северной «столицы» БАМа вручали в День компании РЖД





В Бурятии на станции Северобайкальск Восточно-Сибирской железной дороги в пятницу сдан в эксплуатацию новый трехэтажный 27-квартирый дом, общая площадь которого более 2,5 тыс квадратных метров, сообщили в пресс-службе ВСЖД



Новоселам вручены ключи от 1, 2 и 3-х комнатных квартир. Среди жителей нового дома — семьи локомотивных бригад, работников железнодорожных станций, вагонного депо, а также специалистов хозяйства пути. Дом возведен по программе строительства технологического жилья, которая реализуется на БАМе с 2010 года.



И.о. заместителя начальника ВСЖД Александр Иванов отметил, что в условиях увеличения грузопотока на Восточно-Сибирской железной дороге особенно актуальны вопросы обеспечения сотрудников комфортным жильем.



«Мы видим, как БАМ сегодня буквально переживает свое второе рождение. В рамках реализации государственных программ на магистрали строятся новые пути, мосты, тоннели. Объем работы колоссален. Столь масштабный проект вызывает потребность в квалифицированных кадрах. Именно поэтому в число приоритетных задач мы ставим вопросы социальной направленности, обеспечения качественным жильем», - подчеркнул он.



Всего с начала действия программы строительства технологического жилья для сотрудников Восточно-Сибирской дороги на БАМе возведено 10 домов. Еще четыре будут сданы в эксплуатацию на станциях Новая Чара и Северобайкальск до 2025 года.



Фото: ВСЖД





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