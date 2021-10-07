В Заиграевском районе Бурятии ликвидируют несанкционированную свалку

Району на эти цели предоставлена субсидия из республиканского бюджета на сумму 7,9 млн рублей



Министерством природных ресурсов Бурятии и экологии Бурятии Заиграевскому району предоставлена субсидия из республиканского бюджета на сумму 7,9 млн рублей для ликвидации свалки между с. Эрхирик и СНТ «Ивушка», сообщили в пресс-службе Минприроды Бурятии.



В 2018 года было вынесено судебное решение с требованием обязать администрацию Заиграевского района и правительство РБ принять меры по сбору твердых коммунальных отходов объемом 12 тыс. куб. метров.



Администрация района обратилась в министерство природных ресурсов и экологии РБ с просьбой в рамках государственной программы Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» рассмотреть заявку о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по ликвидации несанкционированной свалки.



Общая сумма финансирования составит более 8,3 млн рублей, из них 415,8 тыс. выделяет администрация Заиграевского района, субсидия республиканского бюджета составляет около 7,9 млн рублей.



«Свалка просуществовала несколько десятков лет, и только с началом мусорной реформы и приходом регионального оператора она была закрыта. В настоящий момент финансирование на ликвидацию свалки выделено, в скором времени будет проведена конкурсная процедура по определению подрядчика для ее ликвидации», - отметил министр природных ресурсов и экологии РБ Сергей Матвеев.



Фото: "Номер один"



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