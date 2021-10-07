В Улан-Удэ на журналистском форуме выступил известный медиаюрист

Галина Антонец рассказала о самых «популярных» в России рисках для СМИ и блогеров

В Улан-Удэ стартовал «Республиканский Медиа-Форум 2021» для журналистов. В первый день перед участниками выступила гостья из Владивостока Галина Антонец - практикующий юрист, специалист, представляющий интересы ведущих СМИ Дальневосточного федерального округа, а также эксперт по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.«У нас в законе по большому счету нет делений на информации в интернете, информацию в СМИ или на улице. Если мы говорим про Гражданский или Уголовный кодексы, то они охватывают любую информацию, поэтому площадка распространения не имеет значения. Есть только нюансы – допустим, если сайт как СМИ зарегистрирован – это одно, а если не зарегистрирован – то другое. Но инстаграм, ютюб, баннерная реклама, ватсап, вайбер и т.д. – все попадает под действие тех норм закона, которые сейчас выходят», - пояснила медиаэксперт в докладе.Юрист заострила внимание на основных рисках, с которыми чаще всего сталкиваются журналисты при освещении событий. Так, в России продолжают ужесточать требования закона об авторском праве и правила использования фотографий с детьми. Свои коррективы внес коронавирус – за последние два года множество СМИ стали фигурантами дел о вторжении в частную жизнь, так как медицинские диагнозы, в том числе заболевание COVID-19, являются медицинской тайной и не подлежат огласке. Кроме того, добавился закон, запрещающий публиковать фейковую информацию.- Несмотря на то, что страна большая, в этой теме каких-то особенностей по регионам нет. В основном, все проблемы с которыми мы сталкиваемся, везде одни и те же – это соблюдение требований закона о персональных данных, а также соблюдение требований закона об авторском праве. Как я говорила сегодня, авторское право – это, можно сказать, бич последнего времени. Также много заблуждений об использовании изображений с детьми, ну и конечно – дела по защите чести, достоинства и деловой репутации, - высказалась спикер.Галина Антонец 22 года посвятила правовой практике и уже 15 лет специализируется на всем, что касается медиаправ. Эксперт имеет обширную судебную практику в российских судах и почти каждый блок доклада проиллюстрировала случаями, с которыми столкнулись ее клиенты. Отметим, форум для журналистов и pr-специалистов организован Комитетом по информационной политике Администрации Главы и Правительства РБ.фото: "Номер один"