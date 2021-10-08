Ученый: «Оставалось чуть-чуть до повторения наводнения 1971года»

Цифровой экомониторинг позволил Бурятии избежать серьезных последствий от разлива Селенги







Цифровой экологический мониторинг, который внедряется на озере Байкал, позволил в 2021 году принять своевременные решения и не допустить катастрофических последствий в результате паводка на реке Селенге в Бурятии. Об этом заявил журналистам директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов, сообщает



В начале сентября большая вода пришла в Бурятию с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал. Подтопило несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Кроме того, наблюдались подтопления в прибрежной полосе Байкала.



«У нас получены очень полезные и важные результаты в год высокой водности. Мы установили станции онлайн-мониторинга [гидрологической ситуации] на реках Иркут, Селенга, Баргузин. <...> На Селенге ситуация была напряженной в середине августа - превышение над среднегодовым трехлетним уровнем было выше метра, и уже оставалось совсем чуть-чуть до повторения наводнения 1971 года. Насколько я знаю по реакции минприроды республики, когда в онлайн-режиме было видно, как меняется динамика реки Селенги, было принято решение об экстренном берегоукреплении. То есть, мы продемонстрировали, как возможности онлайн-мониторинга позволяют принимать управленческие решения», - сказал Федотов.



По его словам, по сравнению с прошлыми годами Селенга в этот раз меняла уровни очень быстро. «Раньше все было гораздо плавнее. То есть, следующая задача уже научная - понять, почему в этом году так быстро произошла перестройка водного режима реки. А река Баргузин была в уровне трехлетней давности и не показала какой-то экстремальной водности», - отметил ученый.



Кроме того, в этом году на Байкале протестировали станции мониторинга прироста льда, укомплектовали станции, которые в онлайн-режиме отслеживают состояние атмосферы. В ближайшее время сеть станций, отслеживающих различные параметры, будет расширяться. Например, в поселке Листвянка Иркутской области установят станцию гидрологического мониторинга и гидрофизических параметров воды озера Байкал, в Бурятии - станцию для контроля состояния атмосферы.



В 2020 году Институт динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова Сибирского отделения РАН выиграл грант минобрнауки РФ на 300 млн рублей на разработку новых методов и технологий комплексного экологического мониторинга Байкальской природной территории и прогнозирования экологической обстановки. Цель проекта, куратором которого стал институт, - создать фундаментальные основы и новые методы мониторинга, разработать цифровую платформу для сбора, хранения, обработки и анализа получаемых данных.



Частью проекта является создание сети цифровых датчиков на Байкальской природной территории, чтобы в онлайн-режиме отслеживать различные характеристики и Байкала, и всей природной территории. Также создаются системы сбора, передачи данных, дата-центры, центры принятия решений, центры моделирования.



Фото: ulan-ude-info.ru Цифровой экологический мониторинг, который внедряется на озере Байкал, позволил в 2021 году принять своевременные решения и не допустить катастрофических последствий в результате паводка на реке Селенге в Бурятии. Об этом заявил журналистам директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов, сообщает ТАСС В начале сентября большая вода пришла в Бурятию с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал. Подтопило несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Кроме того, наблюдались подтопления в прибрежной полосе Байкала.«У нас получены очень полезные и важные результаты в год высокой водности. Мы установили станции онлайн-мониторинга [гидрологической ситуации] на реках Иркут, Селенга, Баргузин. <...> На Селенге ситуация была напряженной в середине августа - превышение над среднегодовым трехлетним уровнем было выше метра, и уже оставалось совсем чуть-чуть до повторения наводнения 1971 года. Насколько я знаю по реакции минприроды республики, когда в онлайн-режиме было видно, как меняется динамика реки Селенги, было принято решение об экстренном берегоукреплении. То есть, мы продемонстрировали, как возможности онлайн-мониторинга позволяют принимать управленческие решения», - сказал Федотов.По его словам, по сравнению с прошлыми годами Селенга в этот раз меняла уровни очень быстро. «Раньше все было гораздо плавнее. То есть, следующая задача уже научная - понять, почему в этом году так быстро произошла перестройка водного режима реки. А река Баргузин была в уровне трехлетней давности и не показала какой-то экстремальной водности», - отметил ученый.Кроме того, в этом году на Байкале протестировали станции мониторинга прироста льда, укомплектовали станции, которые в онлайн-режиме отслеживают состояние атмосферы. В ближайшее время сеть станций, отслеживающих различные параметры, будет расширяться. Например, в поселке Листвянка Иркутской области установят станцию гидрологического мониторинга и гидрофизических параметров воды озера Байкал, в Бурятии - станцию для контроля состояния атмосферы.В 2020 году Институт динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова Сибирского отделения РАН выиграл грант минобрнауки РФ на 300 млн рублей на разработку новых методов и технологий комплексного экологического мониторинга Байкальской природной территории и прогнозирования экологической обстановки. Цель проекта, куратором которого стал институт, - создать фундаментальные основы и новые методы мониторинга, разработать цифровую платформу для сбора, хранения, обработки и анализа получаемых данных.Частью проекта является создание сети цифровых датчиков на Байкальской природной территории, чтобы в онлайн-режиме отслеживать различные характеристики и Байкала, и всей природной территории. Также создаются системы сбора, передачи данных, дата-центры, центры принятия решений, центры моделирования.Фото: ulan-ude-info.ru

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