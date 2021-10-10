В Бурятии снизилась активность клещей

Роспотребнадзор сообщает об уменьшении количества обращений с укусами



Роспотребнадзор Бурятии подводит итоги «клещевого» созона-2021. За это время специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» проведены акарицидные обработки с осуществлением контроля их качества и эффективности на площади более 2800 га, что на 14% больше, чем в 2020 году. Противоклещевой обработке подверглись зоны массового отдыха и пребывания населения, парков, скверов, образовательных и летних оздоровительных учреждений, и др.



Наиболее эффективной профилактической мерой, предупреждающей клещевой вирусный энцефалит, является вакцинация. Ежегодно проводится работа по увеличению охвата прививками против КВЭ. Так корректируется численность контингентов профессиональных групп и расширяется контингент детского населения, подлежащих иммунизации. В эпидсезон 2021 года привито более 75 тысяч человек.



Продолжается работа по увеличению числа экспресс-лабораторий по исследованию клещей, снятых с людей, на предмет их зараженности. В настоящее время исследования проводятся в 7 районных медицинских организациях (Кабанский, Закаменский, Тункинский, Баргузинский, Кяхтинский, Кижингинский, Северобайкальский) и в г. Улан-Удэ: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница".



Кроме этого, в течение всего сезона активности клещей специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» проводится учет численности и зараженности клещей возбудителями инфекционных болезней в природных очагах. В эпидсезон 2021 года удельный вес клещей из окружающей среды, являющихся переносчиками вируса клещевого вирусного энцефалита, составил 10%, а клещей, зараженных боррелиями – 42%, что является характерным для последних лет.



По предварительным итогам эпидсезона активности клещей в 2021 году показатель обращаемости населения по поводу укусов клещами составил 289,1 на 100 тысяч населения, что на 22% ниже уровня среднемноголетнего значения. При этом отмечается снижение уровня заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом (0,7 на 100 тысяч населения).



Осень – наиболее благоприятное время для начала курса вакцинопрофилактики клещевого вирусного энцефалита, состоящего из двух прививок. Получить прививки лучше в период, когда клещи не активны, и исключен риск их присасывания, поэтому первую прививку рекомендуем сделать в октябре – ноябре.



Вакцинация состоит из двух инъекций с интервалом 1-7 месяцев, ревакцинация через 1 год после 2-ой прививки, отдаленные ревакцинации – каждые 3 года однократно. Вакцинацию против КВЭ можно начинать с 3-х летнего возраста. Для получения вакцины гражданам необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства.



В обязательном порядке необходимо прививаться детям, а также лицам, чья профессиональная деятельность связана с риском заболевания. Рекомендуем привиться и тем, кто часто выходит в лес за дикоросами, занимается пастьбой сельхозживотных, да и просто тем, кто планирует большую часть времени весны и лета провести на природе, своих приусадебных участках, т.к. именно эта категория лиц составляет ежегодно одну треть от числа всех пострадавших.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.