В Бурятии соцзащита не платила роженице пособия

Специалисты не верно рассчитали среднедушевой доход семьи



Судебные приставы обязали центр социальной поддержки населения исполнить решение суда о выплате роженице задолженности по социальным выплатам. Как стало известно, женщина неоднократно обращалась в центр с заявлением о назначении ежемесячных выплат на детей, в чем ей было отказано с ссылкой на превышение среднедушевого дохода семьи установленной величины прожиточного минимума. Однако, расчет доходов семьи был произведен без вычета алиментов, выплачиваемых супругом на содержание несовершеннолетнего ребенка от предыдущего брака, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Суд, рассмотрев материалы дела, исковые требования удовлетворил в полном объеме и обязал учреждение выплатить задолженность по социальным выплатам, а также назначить ежемесячные выплаты.



"Возбуждено исполнительное производство, в рамках которого руководству центра было вручено требование об исполнении судебного решения. На сегодняшний день права истца восстановлены в полном объеме. Более того, центр социальной поддержки населения выплатил все причитающиеся социальные выплаты", - добавили в пресс-службе ведомства.



Фото: "Номер один"



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