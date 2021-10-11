Как выбрать оперативную память для ноутбука

Когда быстродействие ноутбука снижается, первое, о чем может подумать владелец – об увеличении оперативной памяти



Широко распространена уверенность в том, что именно оперативка ответственна за то, насколько быстро работает компьютер. Однако работники сервисного центра знают намного больше, они рекомендуют вначале найти истинную причину ухудшения работы гаджета и только после этого проводить апгрейт. Ведь



Как проверить, действительно ли недостаток оперативной памяти привел к снижению скорости работы ноутбука? Нужно включить программу, которой, по вашему мнению, не хватает оперативки, например, игру или браузер с большим количеством вкладок. Вторым шагом нужно их свернуть и открыть диспетчер задач с помощью ALT+CTRL+DEL. Затем нужно найти раздел, в котором показываются параметры производительности (или быстродействия) и оценить уровень загрузки операционки. Если она приближается к 100 %, конечно, нужно увеличивать



При слишком большой нагрузке на оперативную память может помочь RAM хранилище от Micron, в нем можно хранить те данные, которые вам не нужны при работе на ноутбуке. В любой момент можно зайти в хранилище и найти нужные файлы.



Также есть эффективные способы увеличить объем ОП, для этого вам нужно ответить на следующие вопросы:



● какое поколение ОЗУ нужно использовать – DDR2, DDR3 или DDR4;



● какой форм-фактор модулей необходим (в ноутбуках используется SO-DIMM);



● какая частота модулей должна использоваться (она должна совпадать с той, что сейчас применяется на ноутбуке);



● какой объем необходим (важно знать максимально возможный и не превысить его);



● ОЗУ какого производителя можно приобрести -



Как правило, верно подобранный модуль установить на ноутбуке не представляет особой сложности, с этой задачей справляются даже неопытные пользователи. Если же вы опасаетесь, что вы что-то сделаете неправильно, можно обратиться в сервисный центр, мастер выполнит эту работу быстро и качественно.

Широко распространена уверенность в том, что именно оперативка ответственна за то, насколько быстро работает компьютер. Однако работники сервисного центра знают намного больше, они рекомендуют вначале найти истинную причину ухудшения работы гаджета и только после этого проводить апгрейт. Ведь модули ОЗУ подбираются индивидуально под конкретную модель, цена на новое оборудование может быть довольно высокой.Как проверить, действительно ли недостаток оперативной памяти привел к снижению скорости работы ноутбука? Нужно включить программу, которой, по вашему мнению, не хватает оперативки, например, игру или браузер с большим количеством вкладок. Вторым шагом нужно их свернуть и открыть диспетчер задач с помощью ALT+CTRL+DEL. Затем нужно найти раздел, в котором показываются параметры производительности (или быстродействия) и оценить уровень загрузки операционки. Если она приближается к 100 %, конечно, нужно увеличивать память для ноутбуков и ваша догадка оказалась верной. Если же загрузка ОП средняя, но при этом процессор работает на полную мощность, значит, нужно искать возможности уменьшить нагрузку именно на него.При слишком большой нагрузке на оперативную память может помочь RAM хранилище от Micron, в нем можно хранить те данные, которые вам не нужны при работе на ноутбуке. В любой момент можно зайти в хранилище и найти нужные файлы.Также есть эффективные способы увеличить объем ОП, для этого вам нужно ответить на следующие вопросы:● какое поколение ОЗУ нужно использовать – DDR2, DDR3 или DDR4;● какой форм-фактор модулей необходим (в ноутбуках используется SO-DIMM);● какая частота модулей должна использоваться (она должна совпадать с той, что сейчас применяется на ноутбуке);● какой объем необходим (важно знать максимально возможный и не превысить его);● ОЗУ какого производителя можно приобрести - crucial.ru , например, предлагает оборудование с особым указанием совместимости с теми или иными устройствами, включая и продукцию Apple.Как правило, верно подобранный модуль установить на ноутбуке не представляет особой сложности, с этой задачей справляются даже неопытные пользователи. Если же вы опасаетесь, что вы что-то сделаете неправильно, можно обратиться в сервисный центр, мастер выполнит эту работу быстро и качественно.

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