В Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды

Дождь, мокрый снег и снега, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов



В Бурятии 12-13 октября при смещении атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды - дождь, мокрый снег и снега, местами установление временного снежного покрова, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.



Как сообщила администрация Улан-Удэ со ссылкой на прогнозы синоптиков, на перевалах возможны гололедица, снежные накаты.



В связи с этим всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.



Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС» по телефону: 21-36-65 и 051.



Фото: ГУ МЧС по Бурятии



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