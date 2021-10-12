В Бурятии нашли места с дешевыми дровами

Жители республики могут забрать древесину с лесосек



Купить и самостоятельно забрать древесину со складов и с пунктов приема и отгрузки жители Бурятии могут дешевле, чем на рынке, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Его специалисты проанализировали объемы древесины на дрова у лесопользователей на лесосеках. Выяснилось, что в некоторых районах такая древесина имеется на складах заготовки или пунктах приема и отгрузки древесины.



Так, например, в Хоринском районе у трех лесопользователей с лесосеки можно забрать 380 кубометров древесины по цене 100 рублей за кубометр. В Кижингинском районе у лесопользователей с лесосеки можно забрать 170 кубометров древесины бесплатно.



Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства подготовили таблицу с указанием древесины, возможной к реализации местным жителям, с указанием контактных данных лесопользователей и цен, за которую они реализуют древесину.







«Это значит, что часть лесных участков, где рубка древесины могла осуществляться по аукциону, а договор мог быть заключен с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, будет предназначена только для жителей района. То есть, на этих участках местные жители смогут заготавливать древесину для собственных нужд, в том числе - дрова» - рассказал первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Сейчас есть более 4000 лесосек, на которых местные жители заготавливают древесину для отопления. Общий объем заготовки дров превышает 87 тысяч кубометров.



Фото: pixabay.com



Купить и самостоятельно забрать древесину со складов и с пунктов приема и отгрузки жители Бурятии могут дешевле, чем на рынке, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Его специалисты проанализировали объемы древесины на дрова у лесопользователей на лесосеках. Выяснилось, что в некоторых районах такая древесина имеется на складах заготовки или пунктах приема и отгрузки древесины.Так, например, в Хоринском районе у трех лесопользователей с лесосеки можно забрать 380 кубометров древесины по цене 100 рублей за кубометр. В Кижингинском районе у лесопользователей с лесосеки можно забрать 170 кубометров древесины бесплатно.Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства подготовили таблицу с указанием древесины, возможной к реализации местным жителям, с указанием контактных данных лесопользователей и цен, за которую они реализуют древесину. Этот перечень размещён на официальном сайте РАЛХ. Он будет обновляться еженедельно. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии пытаются снизить резко взлетевшие цены на дрова. Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства совместно с главами районов прорабатывают возможности расширения зон для заготовки древесины местными жителями. Такие меры предприняты для урегулирования ситуации с топливом, отмечают в РАЛХ.«Это значит, что часть лесных участков, где рубка древесины могла осуществляться по аукциону, а договор мог быть заключен с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, будет предназначена только для жителей района. То есть, на этих участках местные жители смогут заготавливать древесину для собственных нужд, в том числе - дрова» - рассказал первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.Сейчас есть более 4000 лесосек, на которых местные жители заготавливают древесину для отопления. Общий объем заготовки дров превышает 87 тысяч кубометров.Фото: pixabay.com

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