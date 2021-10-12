В Бурятии готовят систему пропуска людей в учреждения по QR-кодам

Аналогичные меры планируются в соседнем Забайкалье из-за роста заболеваемости COVID-19



В Бурятии оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, принял сегодня решение проработать возможность внедрения и реализации системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам, сообщили в правительстве республики.



С предложением о введении системы QR-кодов выступил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев. Он отметил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекции в республике продолжает расти: за прошедшую неделю она выросла на 16%. Рост регистрируется в возрастных группах от 18 до 64 лет.



Поэтому поручено рассмотреть возможность внедрения с 1 ноября системы QR-кодов, содержащих сведения о получении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо сведения о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании, для пропуска людей в предприятия общественного питания, сауны, солярии, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, компьютерные клубы и музеи.



Соответствующее поручение дано министерству промышленности, торговли и инвестиций Бурятии совместно с бизнес-омбудсменом. Решение о целесообразности введения системы QR-кодов будет принято на последующих заседаниях оперативного штаба.



Систему QR-кодов планируют ввести и в соседнем Забайкалье из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил официальный краевой портал.



В Забайклаье последние недели в регионе характеризуются снижением темпов вакцинации на фоне роста заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ, повышения доли заболевших с пневмонией, увеличения летальности вируса. Текущая ситуация требует введения дополнительных ограничений.



«Заполненность моностационаров сегодня составляет около 92%, идет серьезная нагрузка на систему здравоохранения. Если мы не примем систему QR-кодов, то рискуем довести ситуацию до чрезвычайной. Да, на первых этапах мы столкнемся с недовольством, многое не начнет сразу идти гладко, но это позволит сохранить жизни и здоровье жителей региона»,- отметила председатель краевого оперштаба вице-премьер Инна Щеглова.



Территориальное управление Роспотребнадзора предложило организовать доступ к участию в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, в открытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурные и оздоровительные центры, фитнес-залы, кинотеатры, театры, аттракционы, концертные организации, общепиты, музеи, зоопарки, гостиницы только при предъявлении QR-кода. Его могут получить только вакцинировавшиеся граждане, а также переболевшие за последние полгода. При предъявлении QR-кода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.



Предполагается, что сотрудники вышеперечисленных организаций также могут быть допущены к работе только при наличии QR-кодов, либо по сертификату о прививке установленной формы.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края



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