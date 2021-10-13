В Улан-Удэ "управляшку" лишили лицензии через суд

Компания не устраняла нарушения, а также была привлечена к административной ответственности 9 раз



В Улан-Удэ за неоднократное неисполнение предписаний муниципальной жилищной инспекции из реестра лицензий управляющей организации "Ключи" были исключены семь многоквартирных домов. От восьмого дома компания отказалась самостоятельно, рассказали в пресс-службе Госстройжилнадзора.



"В связи с неоднократными нарушениями лицензионных требований суд признал законным заявление Госстройжилнадзора об аннулировании лицензии УК "Ключи", - говорится в сообщении ведомства.



Управляющая организация неоднократно в течение года не исполняла выданные предписания по устранению нарушений и была привлечена Госстройжилнадзором к административной ответственности 9 раз.



Сейчас управляющая организация не ведет деятельность по управлению многоквартирными домами, в реестре лицензий не осталось домов. В связи с этим лицензионной комиссией было принято решение об аннулировании лицензии через суд, который признал требование Госстройжилнадзора законным и обоснованным.



- Мы видим, что деятельность ряда управляющих организаций не направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и влечет за собой нарушение прав и законных интересов собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме. Поэтому предпринимаются предусмотренные законодательством меры по лишению таких управляющих организаций лицензии, - отметил Руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.



Фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.