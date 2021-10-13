Жители Улан-Удэ - против QR-пропусков

Они выступили с резкой критикой ввода системы пропуска людей в учреждения с QR-подтверждениями прививки



В Бурятии прорабатывают возможность внедрения и реализации системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам. Жители региона высказываются на эту тему в негативном ключе в социальных сетях. Ведь если у жителя региона нет прививки от коронавируса, соответственно нет и QR-кода, который поможет посетить ему любое заведение.



"Без прививки ты теперь не человек", - пишет пользователь Яков.







Пользователи уверены, что бизнес потеряет большие суммы из-за ввода этой системы.



"Покойся с миром малый бизнес", - пишет Сергей.



"Т.е. без этого Qr-кода получается не запустят в кафе покушать? Тогда действительно они позакрываются", - уверен Евгений.



Большинство пользователей в принципе недоумевают, как жить дальше. Ведь с подобным в настоящее время не сталкивался практически никто. Теперь маски, которые заставляют надевать людей повсеместно, уже не кажутся такими неудобными.



"Интересно чего они, "власти", добиваются? Революции или бунт... Испытывают терпение народа.. но оно скоро кончится...", - пишет Егений.



"Эти вообще что-то про права человека знают?! Нас лишают питания, гигиены, культурного развития, ухудшают условия получения образования, лишают права передвижения. Вмешиваются в наше здоровье без спросу. Шантажируют увольнением с работы. Нумеруют как скотину , хотя после Второй Мировой войны присвоение людям номеров запрещено. Это натуральная дискриминация", - уверен Павел.



Фото: pixabay.com

В Бурятии прорабатывают возможность внедрения и реализации системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам. Жители региона высказываются на эту тему в негативном ключе в социальных сетях. Ведь если у жителя региона нет прививки от коронавируса, соответственно нет и QR-кода, который поможет посетить ему любое заведение."Без прививки ты теперь не человек", - пишет пользователь Яков. Напомним , систему попытаются внедрить с 1 ноября. QR-код содержит сведения о получении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо сведения о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании. Он будет нужен для пропуска людей в предприятия общественного питания, сауны, солярии, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, компьютерные клубы и музеи.Пользователи уверены, что бизнес потеряет большие суммы из-за ввода этой системы."Покойся с миром малый бизнес", - пишет Сергей."Т.е. без этого Qr-кода получается не запустят в кафе покушать? Тогда действительно они позакрываются", - уверен Евгений.Большинство пользователей в принципе недоумевают, как жить дальше. Ведь с подобным в настоящее время не сталкивался практически никто. Теперь маски, которые заставляют надевать людей повсеместно, уже не кажутся такими неудобными."Интересно чего они, "власти", добиваются? Революции или бунт... Испытывают терпение народа.. но оно скоро кончится...", - пишет Егений."Эти вообще что-то про права человека знают?! Нас лишают питания, гигиены, культурного развития, ухудшают условия получения образования, лишают права передвижения. Вмешиваются в наше здоровье без спросу. Шантажируют увольнением с работы. Нумеруют как скотину , хотя после Второй Мировой войны присвоение людям номеров запрещено. Это натуральная дискриминация", - уверен Павел.Фото: pixabay.com

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