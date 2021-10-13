В Улан-Удэ мастер участка ЛВРЗ обвиняется в гибели электрика

Инцидент, в результате которого на заводе погиб 24-летний рабочий, произошел в июне



Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мастера участка производства Улан-Удэнского ЛВРЗ. Он обвиняется в «нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека».



Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, по версии следствия, обвиняемый не обеспечил соблюдение правил охраны труда при проведении в июне нынешнего года бригадой слесарей-электриков работ по демонтажу приборов безопасности в локомотиве. Работы проводились на электрифицированном железнодорожном пути необщего пользования на территории завода. Это повлекло смерть 24-летнего слесаря-электрика в результате поражения электрическим током.







Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.







Фото: Аноним 03 Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мастера участка производства Улан-Удэнского ЛВРЗ. Он обвиняется в «нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека».Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, по версии следствия, обвиняемый не обеспечил соблюдение правил охраны труда при проведении в июне нынешнего года бригадой слесарей-электриков работ по демонтажу приборов безопасности в локомотиве. Работы проводились на электрифицированном железнодорожном пути необщего пользования на территории завода. Это повлекло смерть 24-летнего слесаря-электрика в результате поражения электрическим током. Как сообщал «Номер один» , для демонтажа аппаратуры мужчина попытался подняться на крышу локомотива, над которым имелась контактная сеть под напряжением.Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Напомним, в начале октября работник ЛВРЗ раскрыл подноготную производства. Он рассказал о том, как на самом деле обстоят дела с техникой безопасности и условиями труда на предприятии.Фото: Аноним 03

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