В Улан-Удэ мастер участка ЛВРЗ обвиняется в гибели электрика

Инцидент, в результате которого на заводе погиб 24-летний рабочий, произошел в июне
Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мастера участка производства Улан-Удэнского ЛВРЗ. Он обвиняется в «нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека».
Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, по версии следствия, обвиняемый не обеспечил соблюдение правил охраны труда при проведении в июне нынешнего года бригадой слесарей-электриков работ по демонтажу приборов безопасности в локомотиве. Работы проводились на электрифицированном железнодорожном пути необщего пользования на территории завода. Это повлекло смерть 24-летнего слесаря-электрика в результате поражения электрическим током.
Как сообщал «Номер один», для демонтажа аппаратуры мужчина попытался подняться на крышу локомотива, над которым имелась контактная сеть под напряжением.
Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Напомним, в начале октября работник ЛВРЗ раскрыл подноготную производства. Он рассказал о том, как на самом деле обстоят дела с техникой безопасности и условиями труда на предприятии.
Фото: Аноним 03
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