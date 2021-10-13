В Бурятии завершился Медиафорум-2021

Он собрал на своей площадке 120 журналистов и сотрудников PR-служб



С 6 по 11 октября в Бурятии прошла очная сессия республиканского Медиафорума, который собрал на своей площадке 120 журналистов и сотрудников PR-служб. Спикерами выступили ведущие российские специалисты в области СМИ и медиа. Во вторник стартовала онлайн часть форума - двухмесячный онлайн-курс по мультимедийной журналистике, рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.



Спикерами форума выступили: Александр Яковенко – заместитель директора Дирекции информационного вещания НТВ, Илья Кузнецов – директор департамента цифровых коммуникаций Газпром-медиа «Матч-ТВ», Алексей Бабков – руководитель проекта «Медиашкола – Дальневосточный репортер», медиа юрист Галина Антонец, а также специалисты Центра региональных компетенций АНО «Диалог».



Работа форума проводилась на двух площадках: для журналистов и для специалистов PR-служб. Опытные эксперты в сфере СМИ и медиа представили новые тренды в информационной работе, рассказали об особенностях digital-продвижения СМИ, современного формирования новостного контента, управления информационными рисками, работе в социальных сетях органов власти. Кроме того, обсуждены актуальные темы по юридическим аспектам деятельности СМИ.



Организатором медиафорума выступил Комитет по информационной политике администрации главы и правительства Бурятии, оператором выступил издательский дом «Номер Один».



- Цель медиафорума – обмен опытом и знаниями, изучение новых трендов. Сфера медиа меняется с невероятной скоростью, поэтому всегда интересно познакомиться с федеральным опытом, послушать о том, как лидеры отрасли выстраивают свою работу в меняющейся среде. Мы надеемся, что медиафорум будет способствовать успешному развитию наших СМИ, - отмечает председатель Комитета по информационной политике администрации главы Республики Бурятии и правительства Республики Бурятии Ирина Доржиева.



Встречи в рамках форума проходили как в традиционной форме лекций, так и в форме интерактивных занятий, деловых игр.



Очная сессия медиафорума завершилась 11 октября. Продолжает медиафорум дистанционное двухмесячное обучение по направлению мультимедийной журналистики и кроссмедийному планированию. Автор и мастер курса Оксана Силантьева – мультимедийный продюсер, первый в России магистр мультимедиа журналистики (диплом Bournemouth University, Великобритания).



В рамках курса будут рассмотрены такие практики, как проектирование лонгридов и мультимедийных спецпроектов, кроссмедийное планирование, упаковка и переупаковка мультимедийного контента и другие.



Фото: правительство Бурятии



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