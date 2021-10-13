В Бурятии нашли опасное для здоровья мясо

Доля образцов продукции, не соответствующих микробиологическим показателям безопасности, составила всего 1,9%



В Бурятии с начала года прошло 467 проверок изделий из мяса на показатели качества и безопасности. Более 600 образцов мясной продукции исследовано лабораторными методами. Доля образцов продукции, не соответствующих микробиологическим показателям безопасности, составила 1,9%, что значительно ниже аналогичного показателя за предыдущие годы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Бурятии.



" Продукции, не соответствующей нормативам по содержанию антибиотиков и токсичных элементов, не выявлено", - уточнили в ведомстве.



По результатам мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в двух образцах куриного мяса обнаружено наличие сальмонелл – в полуфабрикатах «Бедро куриное торговой марки «Здоровая ферма» (изготовитель – АО «Уралбройлер») и «Бедро куриное» (изготовитель – ООО «Уральская мясная компания»).



"Для принятия мер в отношении производителя информация передана в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области", - пояснили в региональном Роспотребнадзоре.



По установленным нарушениям в сфере оборота мясной продукции наложено 46 административных штрафов на общую сумму более 400 тысяч рублей.



Фото: "Номер один"



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