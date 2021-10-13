В Восточном военном округе от COVID-19 ревакцинировано более половины личного состава

Ранее вакцинацию прошли 98% военнослужащих; исключение - люди, имеющие противопоказания



С июля 2021 года в войсках Восточного военного округа приступили к проведению ревакцинации личного состава. На сегодняшний день уже ревакцинировано более 50 % личного состава. Об этом заявил на пресс-конференции начальник медицинской службы округа полковник медицинской службы Арсалан Бальжинимаев, сообщает пресс-служба ВВО.



С получением вакцины против коронавирусной инфекции в войсках военного округа началась прививочная кампания. В короткие сроки была выстроена эффективная система контроля вакцинации. Важно отметить, что возрастной состав Вооруженных Сил в основном составляет от 18 до 60 лет, и практически не имеет явных противопоказаний к иммунизации. Венцом прививочной кампании стала вакцинация более 98% личного состава, за исключением людей, имеющих медицинские противопоказания.



Одним из основных профилактических мероприятий против коронавируса в войсках является проведение так называемых режимно-ограничительных или барьерных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой инфекции. В числе мероприятий: барьерные медицинские осмотры всего личного состава, прибывающего на территорию воинских частей или военных организаций, соблюдение социальной дистанции и масочного режима, ограничение культурно-массовых мероприятий.



Кроме этого в отношении военнослужащих по призыву, это проведение раннего и активного выявления заболевших и их своевременная изоляция. Дезинфекция мест проживания и мест проведения массовых мероприятий личным составом.



Большую помощь в лечении больных с новой коронавирусной инфекцией оказали четыре многофункциональных медицинских центра в 2020 году, а в этом году нового инфекционного корпуса военного госпиталя на Сахалине. После введения в эксплуатацию медицинских центров практически в два раза увеличились возможности оказания медицинской помощи, в том числе и гражданскому населению.



На сегодняшний день в многофункциональных центрах получили лечение более 1300 военнослужащих, и свыше 1000 человек гражданского населения.





Фото: function.mil.ru



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