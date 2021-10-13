«Ковидное» маски-шоу на Байкале

Туристы ужаснулись огромному количеству использованных медицинских масок на берегу озера



В Бурятии ежедневно продаются десятки тысяч одноразовых масок. В месяц это несколько тонн отходов. Все они, спустя несколько дней или недель, оказываются на помойках. Это в лучшем варианте. В Горячинске, одном из крупных курортов Бурятии, все это лето жители наблюдали выброшенные грязные маски, валяющиеся вдоль пляжей. Помимо них, в Байкал также попадают перчатки и емкости от санитайзеров. Что делать с новыми загрязнителями окружающей среды?



Пластик в озере



Проблема в том, что синтетика (чаще всего это произведенная в Китае ткань спанбонд, из нее изготавливают эти медицинские изделия) отравляет природу, рыб и, в конечном счете, людей.



- Спанбонд - это полимер, который, попадая в окружающую среду, особенно агрессивную, быстро измельчается. Байкальская вода, ультрафиолет, прибой разлагают эту синтетику, и в итоге рыбы принимают ее за корм. Так она поступает в пищевую цепь и в том числе идет на стол людям вместе с выловленной на Байкале рыбой, - рассказывает эколог Виктор Добрецов.



Между тем, не все полагают, что именно СИЗы - главные виновники синтетического загрязнения наших водоемов.



- На иркутской стороне Байкала утилизация масок более-менее поставлена, по крайней мере, на дне Байкала мы их не наблюдали, - рассказывает председатель общественной организации «Глубина ответственности» Александр Красовский. - Большую проблему составляют затонувшие китайские рыболовные сети.



Однако не исключено, что просто у соседей туристы не склонны бросать использованные изделия на берегу. А вот в Бурятии, похоже, с этим проблемы. Как выяснилось, и переработка масок в республике полностью отсутствует. Использованные средства индивидуальной защиты, если они попали в мусорный бак, а не были выброшены на землю, прямиком отправляются на полигон как обычные твердые коммунальные отходы.



Переработка нулевая



Главный эколог регионального оператора «ЭкоАльянс» Юлия Машанова сообщила, что предприятие «не занимается отдельно утилизацией одноразовых СИЗов».



- Одноразовые маски отнесли к твердым коммунальным отходам (ТКО), однако никто из перевозчиков не хочет забирать их бесплатно и перерабатывать, поэтому они идут на полигон, - сообщила она. - Что касается переработки, то необходимы специальные респираторы, спецодежда, обувь, противогазы людям, задействованным в системе сбора, сортировки и удаления ТКО.



Дело в том, что сами использованные маски, резиновые перчатки и другие СИЗы, хотя и были отнесены властями к бытовым отходам, до сих пор считаются биологически опасными. По мнению специалистов Роспотребнадзора, они содержат инфекционную составляющую.



Поэтому пока существуют два пути их утилизации - складирование на полигонах и сжигание. Причем сжигать обязаны те использованные маски, что образуются в медицинских учреждениях - они относятся к медицинским отходам и их закапывать в землю нельзя.



Сжигать - природе вредить



Но и процесс сжигания не отработан. Так, еще в 2013 году возле села Вахмистрово, на республиканском мусороперерабатывающем заводе, смонтирована печь по высокотемпературному сжиганию в реакторе медицинских отходов. С одновременной многоуровневой очисткой дымовых газов, это позволяет минимизировать ущерб для экологии.



Отходы должны были сжигаться практически все до остатка, без запаха и диоксинов, что особенно важно при утилизации опасных отходов. Однако заказчики (деньги шли из бюджета) ошиблись в расчетах и установили печь, перерабатывающую только большие объемы. Заполнить ее не удалось, завод так и не заработал, а отходы сегодня сжигают незатейливо. Плеснули на кучу мусора горючую жидкость, и горит все это, выделяя сажу, пыль и диоксины в окружающую среду.



Таким образом, эпидемия добавила проблем для защитников окружающей среды, говорящих сегодня о необходимости сокращать использование масок, например, переходя на многоразовые. Которые, кстати, ничем не хуже, поскольку шьются из натуральных, более экологичных материалов.



А пока, чтобы привлечь внимание туристов, экологические активисты собирают выброшенные мимо мусорных баков медицинские маски и организуют «выставки», олицетворяющие недобросовестное отношение многих людей к сохранению природы.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



Фото: pixabay.com

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