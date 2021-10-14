В Бурятии суточный прирост COVID-19 превысил 120 случаев

В стационарах находятся 720 пациентов, амбулаторно лечатся более 2 тысяч человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 60 503. Это на 124 случая больше, чем было в среду. Из них 48% (28 974) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 908 человек, шестеро - за последние сутки (пятеро старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 110 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 002 человека.



В стационарах получают лечение 720 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 599. В отделениях реанимации находится 70 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ –36 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 28.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 929 коек: занято – 720, свободно – 209 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,5%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 025 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 51 842 (+168) человек.



За сутки проведено исследований от 3 122 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 558 282 исследования.



Завершили вакцинацию более 297 тысяч жителей Бурятии.



Фото: pixabay.com



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