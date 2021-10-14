В Бурятии задержали пиромана

Он поджёг машину и постройки на пилораме, но мотивы объяснить не смог



В Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Заиграевском районе задержали подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества, сообщили в республиканском МВД.



Следствием установлено, что 34-летний мужчина в июле трудоустроился на работу в организацию по заготовке и переработке древесины в Хоринском районе. В августе он совершил поджог грузовой машины и построек на территории пилорамы в 20 километрах от села Ойбонт, где проживал вместе с другими работниками. Преступлению предшествовало совместное распитие алкоголя.



Выяснилось, что, когда все спали, подозреваемый вышел на улицу покурить. В состоянии опьянения он взял с земли и поджёг пропитанные бензином тряпки, а затем с их помощью – стоявший на территории пилорамы КамАЗ и один из сараев, где ранее хранилось имущество предприятия. Пламя перекинулось и на другие строения.



Возгорание заметил один из коллег злоумышленника; работники вызвали пожарных, которые по прибытию потушили огонь. В результате пожара сгорели три сарая и полностью выгорела кабина грузового автомобиля. Ущерб оценен на сумму около 300 тысяч рублей.



Отметим, что практически сразу после произошедшего мужчина уволился с работы и уехал к себе в Заиграевский район. Уже позже полицейские установили его причастность к содеянному и задержали. Объяснить причины противоправного поведения подозреваемый не смог. Впрочем, в 2020 году он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



Фото: pixabay.com



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