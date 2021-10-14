В Бурятии дрова становятся дороже электроэнергии

Рост цен на древесину объяснили дефицитом пожаров и горельника



Жители Бурятии, живущие в частном секторе, запаниковали из-за резкого роста цен на топливо. Стоимость кубометра дров для отопления домов в октябре выросла еще на 10% - до 3 - 3,5 тыс рублей. В результате население будет вынуждено перейти на отопление вредным углем, и, следовательно, продолжит загрязнять атмосферу городов и поселков. Либо массово перейдет на электрообогрев. Подорожание топлива стало следствием решений районных лесхозов, с конца 2020 года резко взвинтивших плату за отвод и таксацию дровяных лесосек. Однако лесники уверяют, цена подросла из-за дождей - стало мало пожаров и горельника, используемого для заготовки дров.



Лесники и инфляция



Весной 2021 года «Номер один» в материале «Все в топку» выдал прогноз о грядущем подорожании топлива в связи с действиями лесхозов по поднятию платы за отвод лесных делян. В качестве примера мы приводили ситуацию с Байкальским лесхозом, поднявшим в конце 2020 года в два с лишним раза стоимость отвода горелого и сухостойного леса для нужд населения Прибайкальского района.



Напомним, что древесина на территории района была фактически бросовой: летом 2015 года в Прибайкальском районе, как и во многих других местах Бурятии, сгорело огромное количество леса. Но поскольку огонь повредил деревья лишь снаружи, погибшую древесину, пока ее не уничтожили короеды, необходимо было использовать для заготовки дров. Тем более что каждый житель района имел право заготовить 20 кубометров в год. И ранее населению района дрова через схемы получения делян, распиловку и доставку до дома обходились примерно 1250 рублей за кубический метр древесины.



Однако в ноябре 2020 года руководство Байкальского лесхоза повысило плату за отвод и таксацию дровяных лесосек. В результате, например, жители села Турка перестали покупать горельник по таким ценам, поскольку заготовка, вывоз и распиловка древесины обходились жителям уже в районе 2 тыс рублей за кубометр.



Удорожание лесных делян запустило цепную реакцию роста цен на дрова и в Улан-Удэ. Ведь, кроме Байкальского, пересчитали плату за отвод и другие лесхозы. В результате в сентябре в Улан-Удэ стоимость одного куба дров из сосны выросла с 2 тысяч до 2,5 - 3 тыс рублей.



Не случайно подорожание дров стало темой для обсуждения на Комитете по экономике Нардного Хурала, куда пригласили главу РАЛХ Бурятии Александра Мартынова. Однако его объяснения депутатов не впечатлили.



- Нам было сказано, что, мол, Бурятия второй год не горит, поэтому горелого леса, используемого для заготовки дров, осталось в республике мало, соответственно, возник дефицит, - говорит депутат Хурала Игорь Бобков.



В общем, горели - плохо. Сейчас не горим - еще хуже. Как говорится, не понос, так золотуха.



- Но ведь помимо горельника существуют и санитарные, и противопожарные рубки леса, и довольно странно слышать, что в лесной Бурятии не осталась леса для населения, - возмущается депутат.



Не рубите СУГ



На совещании депутат Егор Олзоев предложил не ограничиваться древесиной, а принять программу по обеспечению населения частного сектора энергетическими ресурсами.



- Дело-то не в дровах, подорожало все топливо, в том числе и сжиженный газ (СУГ), - посетовал депутат. Напомним, что из-за рекордных мировых цен на газ отечественные производители гонят топливо за рубеж, оголяя местный рынок. Все для народа… Евросоюза



Так, с 2019 года в Бурятии стоимость одной тонны сжиженного газа подорожала с 24 тыс рублей за тонну до 70 тыс за тонну.



- Давайте признаем честно, что все многолетние усилия, предпринимаемые властями для улучшения экологического состояния наших населенных пунктов через перевод на СУГ, потерпели полный крах, - заявил он. - При более чем трехкратном повышении стоимости сжиженного газа ни один нормальный человек не будет заправлять экологически чистым топливом свою машину. А обогрев сжиженным газом при таких ценах тяжким бременем ложится на бюджеты. Поскольку за несколько лет десятки школ и других учреждений Бурятии перешли на очень дорогой газ, за который приходится сегодня платить бюджету, сокращая социальные расходы.



- Придется демонтировать газовое оборудование и возвращаться к угольным котлам, - резюмировал Бобков. - Иначе с такими ценами и бюджеты вылетят в трубу.



Кто в лес, кто по дрова



Не прояснилась на совещании и ситуация с валежником, который власти разрешили собирать для отопления домов. Оказалось, что даже погибшие стволы, еще не упавшие, собирать нельзя. Кроме того, лесники на любое использование пил в лесу, даже для распиловки упавших стволов, реагируют составлением протоколов. А непосредственно валежник на земле из-за сырости быстро приходит в негодность. Да, и сколько валежника смогут насобирать те же бабушки в лесу?



Как отмечалось на совещании, свою лепту внес и Селенгинский ЦКК, нарастивший покупку горельника и горбыля, что потянуло цены вверх. Ведь из-за пандемии и увеличения онлайн-продаж вырос спрос на упаковочный картон, производимый комбинатом. В 2021 году упаковка подорожала в полтора раза. Поэтому завязанный на экспорте комбинат может предложить более выгодную цену, чем беднеющее население Бурятии.



Сами же поставщики дров жалуются на то, что в окрестностях Улан-Удэ практически весь лес вырубили, подорожало топливо и запасные части, «эти траты надо отбивать ценой дров». Тем более что в холодное время возникает высокий спрос на дрова.



Также продавцы признают, что есть элементы сговора.



- Продавал грузовичок за 7 тыс рублей, но на прошлой неделе мне позвонил знакомый водитель и сказал, зачем я так дешево продаю, когда они решили поднять цены, и в результате хорошо продаются дрова по 10 тыс рублей и выше, - говорит Николай, один из местных торговцев дровами. - Ну и я поднял цену. На спросе это не отразилось - люди берут.



В Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что «себестоимость работ по заготовке и вывозке одного кубометра дров лесхозами составляет в среднем 2900 - 3000 рублей, это с учетом официального трудоустройства рабочих, занятых на заготовке дров, и уплаты налогов и отчислений в фонды от заработной платы».



По мнению ведомства, также причинами роста стоимости дров может быть сокращение объемов лесопиления в регионе, рост расстояния вывозки дров до Улан-Удэ (до 200 километров), рост затрат на проезд в связи с дождями 2021 года.



Для того чтобы увеличить предложение дров, агентством совместно с муниципалитетами «прорабатывается вопрос по расширению границ зон заготовки древесины гражданами для собственных нужд».



Агентство также инициировало изменение в региональном законодательстве. А именно «установление исключительных случаев заготовки древесины, в том числе и для организации снабжения топливом населения». Это позволит организовывать аукционы по продаже лесных насаждений организациями по минимальным ставкам платы за древесину на корню для последующей реализации дров населению.



Выход есть



Между тем, безудержный рост цен на дрова имеет свой предел, поскольку простой расчет стоимости, полученной от сжигания дров калорий, уже сопоставим с электроэнергией.



Улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев в Facebook привел расчеты стоимости обогрева хорошо утепленного дома в 100 квадратных метров. По его данным выходило, что отопление такого дома дровами обойдется в 38 тыс рублей, а с помощью электрокотла - в 61 тыс рублей.



Однако при комбинированном обогреве, когда попеременно используются и дрова, и электрокотел (в ночное время), разница становится несущественной - 41 тыс рублей за зиму. Добавим, что расчеты производились еще до недавнего скачка цен на древесину.



К тому же, если даже по минимальным расценкам посчитать затраты истопника на складирование, расколку, закладку дров в котел и вынос золы, то электрообогрев становится более дешевым.



- В новых коттеджах, помимо дровяного и электрокотла, заранее монтируются теплые полы во всем доме, - говорит Владимир Афанасьев. - Это еще более снижает стоимость отопления.



Добавим, что отопление углем обычных домов в расчеты не берется. Да, уголь дешевле, но его сжигание в быту увеличивает риски онкологии легких. Это связано как с поступлением токсичных газов непосредственно в жилище, так и с загрязнением воздуха в домах мелкодисперсной и радиоактивной угольной золой.



- Темпы подорожания дров исчисляются десятками процентов в год, тогда как тарифы на электроэнергию индексируются в меньшем объеме. Так, с 1 июля один киловатт/час для населения вырос с 2 рублей 94 копеек до 3 рублей 5 копеек, прирост несущественный, - считает доктор физико-математических наук Андрей Номоев. - Разница между отоплением дровами и электроэнергией практически исчезла.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: pixabay.com



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