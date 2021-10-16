Жительница Бурятии потеряла мать из-за равнодушия медиков

Врачи вместо госпитализации ставили женщине обезболивающие, пока она не умерла



На днях в Верховном суде Бурятии рассмотрели апелляционную жалобу жительницы Бурятии. Женщина уверена, что ее мать могла выжить, если бы врачи действовали профессионально и оперативно, как того требовала ситуация. Медики, в свою очередь, уверяют, что серьезных ошибок в лечении не допускали. Однако районный и Верховный суды согласились с требованием истца о возмещении родственнице погибшей пациентки моральной компенсации. Правда, снизив ее размер с 1,5 млн до 300 тыс. рублей.



Жаловалась на сильные боли



Отметим сразу, с решением районного суда первой инстанции не согласны ни медики, ни дочь умершей пациентки Ольга Курбатова (имя и фамилия изменены).



Дочь умершей обратилась в районный суд с иском к ГБУЗ «Тункинская ЦРБ», в котором просила взыскать 1 млн 500 тыс. рублей в счет денежной компенсации морального вреда, причиненного смертью матери.



Итак, согласно материалам дела, ее мать Алевтина Курбатова (имя, фамилия изменены) поступила в гинекологическое отделение ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» 3 июня 2020 года. В медучреждении пациентка находилась на стационарном лечении до 10 июня. Согласно выписному эпикризу, при поступлении в больницу ей поставлен диагноз: опухоль гигантских размеров, болевой синдром. Пациентка, согласно документам, выписана в удовлетворительном состоянии.



Она прошла ряд исследований, ей поставили диагноз, выписали лекарства. Однако, несмотря на то, что Ольга Курбатова просила направить мать в экстренном порядке в Республиканский перинатальный центр, при выписке из Тункинской ЦРБ пациентке рекомендовано лишь плановое оперативное лечение в том же медучреждении 17 июня 2020 года.



Тем временем после выписки из районной больницы мать Ольги постоянно жаловалась на сильные боли в животе. Два дня подряд – 12 и 13 июня - родные вызывали на дом скорую. Работники скорой ставили пациентке обезболивающие препараты и уезжали. Днем 14 июня врач выдал направление для пациентки в Республиканский перинатальный центр. В этот день семья Алевтины Курбатовой трижды вызывала скорую помощь, медицинские работники которой также приезжали, ставили больной обезболивающие и уезжали. Как уверяют родственники погибшей, в госпитализации матери в стационар им отказывали.



Умерла дома



14 июня Алевтина Курбатова умерла дома, так и не дождавшись госпитализации в улан-удэнскую больницу. Согласно протоколу вскрытия, смерть пациентки наступила из-за той самой опухоли.



По мнению дочери умершей Ольги, при своевременной и качественной медицинской помощи ее мать осталась бы жива. Родственники считают, что ненадлежащее оказание медицинской помощи в учреждении ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» способствовало наступлению смерти Алевтины Курбатовой.



В свою очередь, представители ответчика - ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» - в суде заявили о том, что оснований для удовлетворения иска не имеется, так как ответчиком медицинская помощь пациентке оказана своевременно и в полном объеме. Также они указали, что больная находилась в престарелом возрасте и ее смерть могла наступить «в связи с возрастными особенностями организма». Между смертью Алевтины Курбатовой и действиями (бездействием) медицинских работников ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» не установлено наличие прямой причинно-следственной связи.



Оспаривая законность принятого решения, истец Ольга Курбатова в апелляционной жалобе просит о его отмене, принятии по делу нового решения об удовлетворении иска в полном объеме. По ее мнению, суд первой инстанции, определяя размер компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей, не привел мотивы и не обосновал, почему именно данная сумма является достаточной. Дочь погибшей пациентки заявила, что размер компенсации значительно снижен, не соблюдены принципы разумности и справедливости.



Нарушения были



Отметим, что суду было представлено письмо ТО Росздравнадзора по Республике Бурятия. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку, подтвердившую факты ненадлежащего оказания медицинской помощи Алевтине Курбатовой. По результатам проверки внесено предписание об устранении нарушений закона, приобщенных к материалам гражданского дела.



В итоге суд первой инстанции пришел к выводу, что на ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» все-таки нужно возложить обязанности по компенсации морального вреда. Поскольку «при лечении больной в гинекологическом отделении были допущены как дефекты диагностики, так и в тактике и лечении, что и явилось причиной несвоевременного оказания больной должной медицинской помощи».



Во время недавнего рассмотрения апелляционной жалобы суд рассмотрел также и заключение прокурора, указавшего, что, согласно материалам дела, объем медицинской помощи был недостаточным, лечение проведено не в полной мере, не проведена экстренная консультация хирурга. Несмотря на то, что было показание к срочной операции, ее не провели.



Верховным судом учтены все обстоятельства дела, однако в итоге оснований для отмены решения суда первой инстанции не найдено.



«Судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб сторон, поскольку доводы апеллянтов не опровергают выводов суда, не содержат указания на новые, имеющие значение для дела обстоятельства», - сказано в решении Верховного суда.



Таким образом, решение суда первой инстанции оставили в силе. С Тункинской центральной районной больницы в пользу Ольги Курбатовой взыщут денежную компенсацию морального вреда в сумме 300 тыс. рублей, а также расходы на оплату комплексной судебной медицинской экспертизы – чуть более 30 тыс. рублей.



Ольга Лазарева, «Номер один».

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