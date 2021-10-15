Вирус как средство борьбы за власть

Ковид не помог главе Джидинского района удержаться в своем кресле



Недавно Верховный суд Бурятии опубликовал решение, которым отказал теперь уже бывшему главе Джидинского района в оспаривании его увольнения. С должности Валерия Цыренова сместил местный Совет депутатов за нарушения закона. Он пытался сопротивляться всеми силами, затянув свой уход на много месяцев, однако его попытки найти любые лазейки в законе ни к чему не привели.



Верхом на скандалах



Продираться к власти через скандалы для Валерия Цыренова не в новинку. Впервые главой Джидинского района он стал в 2012 году. В 2017 решил переизбраться, но был снят с предвыборной гонки за нарушения в агитационной кампании. Он выступал на празднике День молодежи, организованном районной администрацией (это трактовалось как использование служебного положения), организовал чаепитие в Нюгуе и обещал материальные блага в случае голосования за себя (подкуп избирателей), размещал в агитматериалах отчет о проделанной работе (использование служебного положения).



Тем не менее, Валерий Цыренов смог через Верховный суд обжаловать решение Джидинского райсуда об отмене регистрации своей кандидатуры в главы района от «Единой России». И благополучно избрался, несмотря ни на что.



Но спокойно досидеть срок ему не дали. Совет депутатов района лишил его должности в конце мая этого года. Однако окончательно Валерий Цыренов оставил свой пост только сейчас.



История с квартирой



Сначала недоуволенный глава подал иск в Джидинский районный суд. Там он оспаривал решение Совета депутатов, лишившего его должности. Когда получил отказ, пошел опротестовывать в Верховный суд Бурятии. Последний также отказал Цыренову, фактически запустив механизм лишения его полномочий.



Так в чем же суть предъявленных к главе района требований и как именно он пытался их оспаривать?



Прежде всего, Верховный суд рассмотрел основания, по которым Валерия Цыренова лишили должности.



Как выяснилось, 18 января 2019 года в план-график закупок районной администрации внесено приобретение жилого помещения на вторичном рынке. 15 января 2020 года аукцион выиграл предприниматель, единственная заявка которого признана соответствующей требованиям. Однако позже выяснилось, что победитель аукциона – заместитель руководителя районной администрации по социальной политике. И с ней 27 января администрация в лице главы Цыренова заключает муниципальный контракт о покупке квартиры.



Часть денег заму успели перечислить до момента, пока в это дело не вмешалась прокуратура Джидинского района. 20 марта ведомство вынесло представление об устранении нарушений, после чего муниципальный контракт расторгли, а деньги возвращены в бюджет.



«Действия Цыренова В. Р. расценены Советом депутатов МО «Джидинский район» как свидетельствующие о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, повлекшей конфликт интересов», - описывает решение суда позицию райсовета.



В итоге история с квартирой и стала поводом, чтобы убрать нечистого на руку главу с его должности. Хотя, думается, истинных причин для этого было куда больше.



Достучаться до главы



Валерий Цыренов в суде пытался доказать, что процедура его снятия с должности проведена с нарушениями закона. Дескать, его не уведомили должным образом.



Суд восстановил события тех дней. Так, 28 апреля 2021 года в Совет депутатов поступила информация прокуратуры о несоблюдении Цыреновым антикоррупционного законодательства. Ведомство поставило срок: 20 мая рассмотреть эту информацию на сессии райсовета.



11 мая депутаты направили уведомление о грядущем разбирательстве по адресу регистрации главы района.



«Корреспонденция возвращена в связи с отсутствием адресата по месту жительства» - таков результат этой попытки.



Но депутаты не отчаялись и продолжили настойчиво уведомлять главу о грядущей расправе. 11 же мая они направили уведомление по месту работы Цыренова – в районную администрацию. Кроме того, председатель райсовета отправлял сообщения в мессенджеры: WhatsApp, Viber, а позднее и Facebook. Безрезультатно.



А время шло. 20 мая на имя председателя райсовета поступило обращение 13 депутатов об удалении Цыренова в отставку. В тот же день назначена сессия райсовета на 31 мая, а также направлено письмо на имя главы Бурятии с просьбой согласовать удаление Цыренова в отставку. К слову, положительный ответ от Алексея Цыденова поступил через шесть дней.



Районные депутаты, пытаясь достучаться до главы района, даже выехали комиссией по адресу его регистрации и по адресу предполагаемого местонахождения. В итоге составили акт о его отсутствии по обоим адресам. На телефонные звонки он тоже не отвечал.



Далее принимались еще попытки достучаться до Валерия Цыренова, все провальные. Конечно, суд пришел к выводу, что райсовет предпринял все исчерпывающие меры, чтобы известить главу района о предстоящем событии.



«Сведений о том, что Цыренов В. Р. не мог получить направленную ему информацию вследствие непреодолимой силы, не установлено», - говорится в решении суда.



В итоге сессия прошла без его участия. На заседании присутствовали 13 депутатов из 15, за отставку главы проголосовали 11. Еще один депутат оказался против, один воздержался.



Был ли ковид?



Вторая жалоба Валерия Цыренова касалась проведения судебного процесса первой инстанции (в Джидинском райсуде) без его участия. Выяснилось, что он направил в суд ходатайство с просьбой приостановить разбирательство в связи с тем, что «не может явиться и участвовать в разбирательстве дела, так как является контактным лицом с лицом, имеющим положительный анализ на COVID-19, и по устному распоряжению Роспотребнадзора по Республике Бурятия не должен выходить за пределы постоянного места пребывания».



Недоумение у суда вызвал ответ Управления Роспотребнадзора, сообщившего, что «среди больных и контактных лиц по коронавирусной инфекции на территории Республики Бурятия он не зарегистрирован, устные предписания Управлением Роспотребнадзора не выдаются». Судя по этому ответу, Валерий Цыренов попросту соврал, чтобы затянуть разбирательство и как можно дольше оставаться главой района, получая зарплату.



Конечно, все эти доводы Верховный суд отклонил. И принял единственно возможное решение: оставить в силе вердикт Джидинского суда, отказав Цыренову в оспаривании его увольнения.



С одной стороны, это проигрыш главы района. С другой - он умудрился на несколько месяцев отсрочить свое увольнение. Бороться до конца – хорошая черта, однако обманывать и проворачивать сомнительные схемы – такое себе достижение.



Теперь у Джидинского района будет новый глава. Хочется верить, что он возьмет минимум от своего предшественника, так отчаянно цеплявшегося за власть, несмотря на очевидные нарушения.



Станислав Сергеев, «Номер один».



Фото: admdzd.sdep.ru

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