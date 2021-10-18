В Улан-Удэ «Абсолют» поддержал «Титан» в вопросе о складах

Ритейлеры уверены, что сдержать цены на продукты помогут крупные хранилища





В Хурале Бурятии состоялось заседание «круглого стола» по мерам поддержки и развития организаций торговли. Его инициировал профильный аграрный комитет.

Как сообщили в пресс-службе парламента, на фоне постоянного удорожания продуктов питания депутаты и органы власти республики ищут механизмы сдерживания цен и развития торговли для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости сельского хозяйства.Сегодня механизмов государственной поддержки объектов торговли нет. Как отметил председатель аграрного комитета Хурала Дмитрий Швецов, торговля живет на основе рыночных законов.- Государство не имеет права регулировать цены на продукты, но вместе с тем есть дополнительные механизмы, направленные на сдерживание цен. Для сельхозтоваропроизводителей это формирование площадок и нестационарных торговых объектов, предоставление на льготных условиях мест для сельхозтоваропроизводителей, субсидирование практически всех отраслей производства продуктов питания, расширение форматов торговли, - сказал он.По данным, представленным на «круглом столе» заместителем министра промышленности Алексеем Оловянниковым, с начала года цены на продовольственные товары в республике увеличились на 6%. Наиболее значительный рост зафиксирован на баранину – 115%, на куры охлажденные и мороженые – 116%, крупа гречневая – ядрица – 116%, вермишель – 117%, лук репчатый – 121%, капуста белокочанная свежая – 181%.Гендиректор группы компаний «Титан» Вадим Бредний отметил, что рост цен зависит не только от продавца.- Цены диктует поставщик. Мы не можем сдерживать цены на основные продукты питания, поскольку работаем в рыночных условиях. К примеру, отпускная цена растительного масла за последний год увеличилась на 50%. Соответственно это мы видим на полках наших магазинов, при этом наценка остается прежней, - заявил бизнесмен.Предпринимательское сообщество в вопросах сдерживания цен на продукты предложило строить крупные склады и логистические центры.- Весной мы ощутили большой дефицит картофеля. Искали по всем близлежащим регионам. Своего картофеля и овощей в Бурятии выращивается достаточно. Другой вопрос – как и где хранить? Думаю, что Народному Хуралу и правительству нужно поддерживать из бюджета местных сельхозников, выделять средства на строительство складских помещений с возможностью хранения овощей и фруктов, ведь на возведение таких комплексов требуются сотни миллионов рублей, - высказался Вадим Бредний.С его точкой зрения согласился и заместитель руководителя группы компаний «Абсолют» Владимир Корытов.- Наше предложение – необходимы складские комплексы. Чем меньше у нас будет закупочная цена и услуги логистики, тем меньше будет окончательная цена на товар, - отметил он.Еще одной темой, обсуждаемой на «круглом столе», стало присутствие местных товаропроизводителей на прилавках магазинов. Парламентарии поинтересовались у предпринимателей, есть ли особые привлекательные условия для местных производителей продуктов питания.Как выяснилось, в среднем доля присутствия на полках крупных ритейлеров товаров местных производителей составляет 15-20 процентов. В целом, по мнению ритейлеров, они находятся в более выгодных условиях. Но по итогам «круглого стола» правительству Бурятии было рекомендовано принять дополнительные меры по расширению доступа на потребительский рынок республики продукции и товаров местного производства.Кроме того, правительству рекомендовано рассмотреть возможность увеличения господдержки местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, уделив особое внимание развитию молочной и мукомольной отраслей, пищевой и перерабатывающей промышленности, производству овощей, в том числе закрытого грунта, и картофеля, созданию овоще- и картофелехранилищ. Также поддержка необходима инвестиционным проектам. Ведь, как отметил Дмитрий Швецов, «сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности».Фото: «Номер один»