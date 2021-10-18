18.10.2021
Самой перспективной династией электроэнергетиков России признана семья из Бурятии

Самой перспективной династией электроэнергетиков России признана семья из Бурятии

Совокупный трудовой стаж династии Плюсниных на Гусиноозерской ГРЭС превышает 200 лет

«Самой перспективной династией» в электроэнергетике России признана династия Плюсниных, совокупный трудовой стаж которых на Гусиноозёрской ГРЭС превышает 200 лет, сообщили в пресс-службе ГРЭС.

Министр энергетики России Николай Шульгинов наградил династию Гусиноозёрской ГРЭС на международном форуме «Российская энергетическая неделя». В рамках молодежного дня недели состоялось торжественное награждение династий энергетиков по итогам проекта «Трудовые династии — 100 лет в электроэнергетике».

В торжественной церемонии приняли участие руководитель закупочного центра «Восток» Наталья Бурлакова, ведущий инженер группы договорной, претензионной работы и учета топлива Елена Лукина и сын родоначальника династии Виталий Плюснин. Как отметили члены прославленной фамилии, подрастающее поколение энергетиков достойно продолжает дело старшего представителя — Николая Дмитриевича Плюснина.

Бывший главный инженер Гусиноозёрской ГРЭС Николай Дмитриевич Плюснин — родоначальник прославленной династии. На станцию пришел в 1975 году после института на позицию дежурного электромонтера. Заслуженный энергетик вместе с супругой Надеждой Васильевной, которая проработала на электростанции 35 лет, вырастил прекрасных детей, продолжателей семейных традиций.

Фото: Гусиноозерская ГРЭС
энергетика династии Бурятия


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