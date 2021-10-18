Самой перспективной династией электроэнергетиков России признана семья из Бурятии

Совокупный трудовой стаж династии Плюсниных на Гусиноозерской ГРЭС превышает 200 лет



«Самой перспективной династией» в электроэнергетике России признана династия Плюсниных, совокупный трудовой стаж которых на Гусиноозёрской ГРЭС превышает 200 лет, сообщили в пресс-службе ГРЭС.



Министр энергетики России Николай Шульгинов наградил династию Гусиноозёрской ГРЭС на международном форуме «Российская энергетическая неделя». В рамках молодежного дня недели состоялось торжественное награждение династий энергетиков по итогам проекта «Трудовые династии — 100 лет в электроэнергетике».



В торжественной церемонии приняли участие руководитель закупочного центра «Восток» Наталья Бурлакова, ведущий инженер группы договорной, претензионной работы и учета топлива Елена Лукина и сын родоначальника династии Виталий Плюснин. Как отметили члены прославленной фамилии, подрастающее поколение энергетиков достойно продолжает дело старшего представителя — Николая Дмитриевича Плюснина.



Бывший главный инженер Гусиноозёрской ГРЭС Николай Дмитриевич Плюснин — родоначальник прославленной династии. На станцию пришел в 1975 году после института на позицию дежурного электромонтера. Заслуженный энергетик вместе с супругой Надеждой Васильевной, которая проработала на электростанции 35 лет, вырастил прекрасных детей, продолжателей семейных традиций.



Фото: Гусиноозерская ГРЭС



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