Общество 07.05.2024 в 13:30

В Бурятии ограничат движение через железнодорожные переезды в поселках Ильинка и Нюки

Это связано с ремонтными работами
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии ограничат движение через железнодорожные переезды в поселках Ильинка и Нюки

В Бурятии на железнодорожном переезде «Лесобаза» в поселке Ильинка Прибайкальского района 8 мая с 1:00 до 18:00 ограничат движение автомобилей. Там будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Проезд автомобилей через переезд будет осуществляться по одной из двух полос движения.

Также на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района (5549 км ВСЖД) 7 мая с 19:00 до 19:00 8 мая будет закрыто движение автомобилей. Там будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через ближайший переезд 5559 км (поселок Селенгинск).

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: ВСЖД

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