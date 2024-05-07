В Бурятии ограничат движение через железнодорожные переезды в поселках Ильинка и Нюки

В Бурятии на железнодорожном переезде «Лесобаза» в поселке Ильинка Прибайкальского района 8 мая с 1:00 до 18:00 ограничат движение автомобилей. Там будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Проезд автомобилей через переезд будет осуществляться по одной из двух полос движения.

Также на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района (5549 км ВСЖД) 7 мая с 19:00 до 19:00 8 мая будет закрыто движение автомобилей. Там будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через ближайший переезд 5559 км (поселок Селенгинск).

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: ВСЖД



