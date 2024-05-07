Общество 07.05.2024 в 12:44
Военные из Бурятии примут участие в московском параде и инаугурации президента
Николай Балуев и Амгалан Батуев участвовали в спецоперации и боевых действиях в Сирии
Текст: Андрей Константинов
Уроженец Баргузинского района Бурятии Николай Балуев, который недавно досрочно получил звание подполковник, приглашен в Большой Кремлевский дворец на инаугурацию президента России. Церемония пройдет сегодня, 7 мая в 12 часов по московскому времени, сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».
«Николай Балуев - выпускник Баргузинской средней школы 2005 года. Участвовал в боевых действиях в Сирии, с первых дней находился на СВО. Награжден орденами и медалями за боевые заслуги перед Отечеством», - рассказали в чате.
Еще один участник спецоперации - уроженец села Арзгун Амгалан Батуев - примет участие в параде 9 мая в Москве. Он пройдет в колонне «Участники СВО».
«Амгалан Бадмаевич - серебряный призер чемпионата Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Награжден орденом Мужества, медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За укрепление боевого содружества», «Участнику военной операций в Сирии», - сообщил вайбер-чат «Курумкан-инфо.24/7».
Фото: «Курумкан-инфо.24/7», «Баргузин-инфо.24/7»
«Николай Балуев - выпускник Баргузинской средней школы 2005 года. Участвовал в боевых действиях в Сирии, с первых дней находился на СВО. Награжден орденами и медалями за боевые заслуги перед Отечеством», - рассказали в чате.
Еще один участник спецоперации - уроженец села Арзгун Амгалан Батуев - примет участие в параде 9 мая в Москве. Он пройдет в колонне «Участники СВО».
«Амгалан Бадмаевич - серебряный призер чемпионата Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Награжден орденом Мужества, медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За укрепление боевого содружества», «Участнику военной операций в Сирии», - сообщил вайбер-чат «Курумкан-инфо.24/7».
Фото: «Курумкан-инфо.24/7», «Баргузин-инфо.24/7»
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