Дети с ограниченными возможностями здоровья сделали открытки ко Дню Победы

Республиканская общественная организация родителей детей-инвалидов «Найдал» организовала и провела добрую акцию благодарности «Спасибо за Победу!» (возрастное ограничение 0+).

В рамках акции ребята из детского дома-интерната «Журавушка», школы социальной адаптации детей-инвалидов № 60 г. Улан-Удэ, Межшкольного учебного центра, городской школы № 51, библиотеки им. В. Липатова, ТОС Багульник- Багульник-Солонцы-Лесная изготовили своими руками красивые открытки ко Дню Победы.

Открытки будут подарены 194 пенсионерам из числа ветеранов, тружеников тыла и детей войны, проживающих в учреждениях соцзащиты и получающих обслуживание на дому.

- День Победы - это праздник, который навечно останется символом национальной гордости, объединяя несколько поколений нашей Родины. Мы продолжаем добрую традицию, готовимся чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, всех тех, кто был причастен к Великой Победе и всем, кто пережил события тех дней. Всех тех, кому очень важно получить от нас весточку благодарности, - - рассказывает руководитель РОО «Найдал» Елена Шитикова.

На днях в министерство социальной защиты Бурятии была передана очередная партия открыток – более 100 штук, приготовленных ребятами в рамках акции благодарности.

Возрастное ограничение 0+





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