Фотоловушки Бурприроднадзора дают свои результаты

- За эти дни мы уже получили кадры, как нерадивые граждане выбрасывают мусор с авто. Пока выясняем, кто владелец, а далее выпишем штраф. Видео обязательно опубликуем, - рассказали в Бурприроднадзоре.

Напомним, ранее Бурприроднадзор установил фотоловушки в местах скопления мусора для того, чтобы выявлять кто выбрасывает мусор в неположенных местах. Специалисты планируют постоянно менять место их дислокации.

«В Бурятии насчитывается 805 несанкционированных мест размещения отходов. За сброс мусора с автомобилей предусмотрен штраф. Между тем, как показывает наша административная практика, увезти на полигон мусор гораздо дешевле, чем платить штраф», - напомнили в ведомстве.

Горожане могут направлять видеоматериалы нарушений - сброса мусора в несанкционированных местах (с фиксацией госномера автомобиля) на электронную почту: info@rsbpn.govrb.ru.

Фото: Бурприроднадзор



