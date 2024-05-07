Общество 07.05.2024 в 12:46
В Тункинском районе собирают одежду и вещи для нуждающихся детей
Там проходит акция «Собери ребенка в лагерь»
В Тункинском районе стартовала акция помощи нуждающимся детям «Собери ребенка в лагерь».
- Люди, желающие помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, могут собрать их на отдых в детский лагерь, - сообщили в управлении образовании района.
Для этого можно передать необходимые вещи (новые или чистые и в хорошем состоянии), такие как: спортивная обувь, брюки, футболки, головные уборы, носки и летние куртки.
Принимаются вещи по адресу: село Кырен, ул. Советская, 5А, МКУ Управление образования МО «Тункинский район».
Напомним, в Улан-Удэ тоже проходит акция «Собери ребенка в лагерь».
Фото: Номер один