В Тункинском районе собирают одежду и вещи для нуждающихся детей

В Тункинском районе стартовала акция помощи нуждающимся детям «Собери ребенка в лагерь».

- Люди, желающие помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, могут собрать их на отдых в детский лагерь, - сообщили в управлении образовании района.

Для этого можно передать необходимые вещи (новые или чистые и в хорошем состоянии), такие как: спортивная обувь, брюки, футболки, головные уборы, носки и летние куртки.

Принимаются вещи по адресу: село Кырен, ул. Советская, 5А, МКУ Управление образования МО «Тункинский район».

Напомним, в Улан-Удэ тоже проходит акция «Собери ребенка в лагерь».





Фото: Номер один