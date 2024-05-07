Общество 07.05.2024 в 12:21

Экономическая ситуация в Бурятии осталась без изменений

Так считает 68 процентов опрошенных предпринимателей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Экономическая ситуация в Бурятии осталась без изменений

Бурятстат поделился статистикой деловой активности торговых предприятий Бурятии за 1 квартал 2024 года.

- В нашем опросе приняло участие 22 руководителя предприятий розничной торговли, включая малые предприятия (без микропредприятий). Большинство из ответивших на вопросы анкеты (68,2% опрошенных руководителей) считают, что экономическая ситуация в розничной торговле по сравнению с 4 кварталом 2023 года осталась без изменения, ухудшение экономической ситуации отметили 27,3% руководителей, - рассказали в Бурятстате.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, в 1 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом снизился и принял отрицательное значение (-9,09%).

Результаты опроса показали важные факторы, которые ограничивают развитие розничных торговых предприятий, а именно:

- Недостаточный платежеспособный спрос населения (31,8% от числа обследованных организаций);

- Высокие транспортные расходы;

- Высокая арендная плата (по 22,7% соответственно),

- Недостаток финансовых средств и высокий уровень налогов (18,2%).

Также Бурятстат рассказал о торговой наценке на товары. Средний уровень торговой наценки в 1 квартале 2024 года сложился в размере 22,4%, на социально значимые продовольственные товары –13,5%.

Повысить цены на товары во втором квартале 2024 года планируют 45,5% руководителей предприятий, в то время как у 50 % организаций розничной торговли цены останутся без изменений.

Меньше половины предприятий Бурятии (45,5 %) направляют средства на модернизацию и обновление оборудования.

Во втором квартале 2024 года улучшение экономической ситуации ожидают 9,1% опрошенных руководителей предприятий розничной торговли, ухудшение – 18,2%.


Фото: Номер один

 

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