Экономика и бизнес 07.05.2024 в 12:53

Нейросети придут на помощь бизнесменам Бурятии

Новую услугу внедрил центр «Мой бизнес»
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Текст: Иван Иванов
Нейросети придут на помощь бизнесменам Бурятии
Центр «Мой бизнес» ввел новую услугу для предпринимателей республики по созданию концепций решений различных бизнес-задач с использованием нейросетевых сервисов. Услуга доступна как для действующих предпринимателей республики, так и для самозанятых граждан на бесплатной основе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
 
С помощью нейросети центр предлагает создание концепций в следующих областях: дизайна помещений для бизнеса и торговых интерьеров, визуальная концепция логотипа, варианты названий и слогана для бизнеса, дизайн упаковки, текстовой макет эффективного коммерческого предложения, подготовка базовых нейросетевых фотографий для рекламы и статей, шаблон наполнения презентации на заданную тему, подготовка концепции вариантов ответов на критику, жалобы, обращения, неудобные вопросы от клиентов или партнеров и другое.
 
В процессе консультации эксперт предложит предпринимателям по выбранным позициями от 5 до 10 вариантов изображений.

Для получения услуги необходимо подать заявку в центр предпринимательства «Мой бизнес». Форму заявки на оказание услуги можно скачать с официального портала центра.
 
В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» 8-800-30-30-123.

Фото: «Номер один»
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