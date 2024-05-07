Экономика и бизнес 07.05.2024 в 12:53
Нейросети придут на помощь бизнесменам Бурятии
Новую услугу внедрил центр «Мой бизнес»
Текст: Иван Иванов
Центр «Мой бизнес» ввел новую услугу для предпринимателей республики по созданию концепций решений различных бизнес-задач с использованием нейросетевых сервисов. Услуга доступна как для действующих предпринимателей республики, так и для самозанятых граждан на бесплатной основе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
С помощью нейросети центр предлагает создание концепций в следующих областях: дизайна помещений для бизнеса и торговых интерьеров, визуальная концепция логотипа, варианты названий и слогана для бизнеса, дизайн упаковки, текстовой макет эффективного коммерческого предложения, подготовка базовых нейросетевых фотографий для рекламы и статей, шаблон наполнения презентации на заданную тему, подготовка концепции вариантов ответов на критику, жалобы, обращения, неудобные вопросы от клиентов или партнеров и другое.
В процессе консультации эксперт предложит предпринимателям по выбранным позициями от 5 до 10 вариантов изображений.
Для получения услуги необходимо подать заявку в центр предпринимательства «Мой бизнес». Форму заявки на оказание услуги можно скачать с официального портала центра.
В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» 8-800-30-30-123.
Фото: «Номер один»
С помощью нейросети центр предлагает создание концепций в следующих областях: дизайна помещений для бизнеса и торговых интерьеров, визуальная концепция логотипа, варианты названий и слогана для бизнеса, дизайн упаковки, текстовой макет эффективного коммерческого предложения, подготовка базовых нейросетевых фотографий для рекламы и статей, шаблон наполнения презентации на заданную тему, подготовка концепции вариантов ответов на критику, жалобы, обращения, неудобные вопросы от клиентов или партнеров и другое.
В процессе консультации эксперт предложит предпринимателям по выбранным позициями от 5 до 10 вариантов изображений.
Для получения услуги необходимо подать заявку в центр предпринимательства «Мой бизнес». Форму заявки на оказание услуги можно скачать с официального портала центра.
В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» 8-800-30-30-123.
Фото: «Номер один»