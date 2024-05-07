Общество 07.05.2024 в 12:19

Улан-Удэ в усиленном режиме готовят к празднованию 9 мая

Городские службы трудятся в круглосуточном режиме
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Текст: Елена Патрикеева
Улан-Удэ в усиленном режиме готовят к празднованию 9 мая

Специалисты «Комбината по благоустройству» в круглосуточном режиме убирают городские улицы от песка и пыли, «зеленые зоны», видовой мусор. Также моют и красят ограждения, остановки, памятники, устанавливают флаговые конструкции, декоративные инсталляции, фотозоны и т.д, рассказали в администрации города.

К 9 мая специалисты «Горсвета» обновили панно Героям Советского Союза, смонтировали 1300 метров «звездного неба» над амфитеатром на площади Революции, подготовили новое лазерное патриотическое шоу на площади Советов, обновили наряд скульптуры «Гостеприимная Бурятия». Кроме того, специалисты занимаются вопросами электрообеспечения мероприятий на площади Советов, а также праздничным освещением столицы.

– Уважаемые горожане! В рамках подготовки к празднованию 9 мая, просим все предприятия города, провести санитарную очистку на своих прилегающих территориях, – сообщил начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.

«В Комитете городского хозяйства и подведомственных ему структурах назначены ответственные дежурные, которые будут работать в праздничные дни», - уточнили в мэрии Улан-Удэ.

Фото: Администрация Улан-Удэ

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