В районах Бурятии пройдет акция по льготной стерилизации домашних животных

В Бурятии Управление ветеринарии запустило очередную акцию, направленную на предупреждение появления нежелательного потомства.

Акция по льготной стерилизации домашних животных продлится с 13 по 31 мая. В этот период стерилизовать своего питомца можно будет по цене расходных материалов. Стоимость операции для кошек составит 700 рублей, для котов — 500 рублей, для кобелей — 1000 рублей, для сук — 1150 рублей.

- Такие мероприятия проводятся не только для предупреждения появления нежелательного потомства, но и для воспитания ответственности владельцев по отношению к своим животным, - отметили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.

Специалисты отметили, что операция проводится только по предварительной записи.

Номера телефонов ветеринарных станций в районах республики:

Бичурский район: 8 (30133) 42-4-13, 41-2-28

Джидинский район: 8 (30134) 41-8-31

Еравнинский район: 8 (30135) 21-2-83

Кижингинский район: 8 (30141) 32-9-78

Мухоршибирский район: 8 (30143) 21-2-76

Окинский район: 8 (30150) 51-3-88

Селенгинский район: 8 (30145) 44-4-11, 44-8-19

Тарбагатайский район: 8 (30146) 56-0-60

«В Улан-Удэ больше года проводится бесплатная стерилизация владельческих собак», - напомнили в управлении ветеринарии.

Фото: «Номер Один»



