Путин предложил выплачивать жителям Бурятии за рождение третьего и последующих детей по миллиону

Жители региона обрушились с критикой на такое предложение



В Бурятии идет жаркое обсуждение новой инициативы президента. Так, в понедельник Владимир Путин предложил выплачивать семьям из Дальневосточного федерального округа по миллиону рублей за рождение третьего ребенка или последующих детей. Он поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос предоставления этой единовременной социальной выплаты. Деньги смогут получить семьи, которые зарегистрируют рождение детей в органах ЗАГС в ДФО. Средства можно будет направить на покупку жилья в регионе или оплату расходов на его строительство, сообщает



Жителей Бурятии эта инициатива не слишком обрадовала. В социальных сетях разгорелись споры, а нужно ли это вообще. Так, некоторые пользователи уверены, что из-за таких мер поддержки цены и без того высокие цены на жилье вырастут еще в несколько раз.



"Цены на жилье улетят в космос!";



"Они и так уже космос, теперь будет... а далее нецензурное слово. Только уезжать видать отсюда останется";



Другие уверены, что теперь детей начнут рожать только из-за денег.



"То есть, ни кого не смущает, что в нашей стране предлагают рожать за деньги? А ничего, что детские дома переполнены детьми, которых по трое? Братьев и сестёр разделять нельзя. Каков их шанс попасть в новую семью? Сколько здесь желающих взять сразу троих? Зачем стимулировать таких матерей? Чтобы детские дома переполнились? Детей нужно рожать, если можешь их обеспечить", - комментирует один из пользователей.



Третьи недовольны тем, что поддерживать будут только малоимущих.



"Почему поддерживают только малоимущих? Разве рабочая семья не нуждается в поддержке? Тут доход превысит на 1р и все, ты уже обеспеченная и никакой помощи... где справедливость?", - вопрошает Туяна.



А четвертые считают, что деньги эти получить будет не так-то просто.



"Сделают массу ограничений (выдавать тем у кого нет жилья, малоимущим и др). Даже сомневаться не приходится", - пишет Елена.



Напомним, ранее мы сообщали, что минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а максимальный - до 31 282 рублей.



Фото: pixabay.com

В Бурятии идет жаркое обсуждение новой инициативы президента. Так, в понедельник Владимир Путин предложил выплачивать семьям из Дальневосточного федерального округа по миллиону рублей за рождение третьего ребенка или последующих детей. Он поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос предоставления этой единовременной социальной выплаты. Деньги смогут получить семьи, которые зарегистрируют рождение детей в органах ЗАГС в ДФО. Средства можно будет направить на покупку жилья в регионе или оплату расходов на его строительство, сообщает РИА Новости Жителей Бурятии эта инициатива не слишком обрадовала. В социальных сетях разгорелись споры, а нужно ли это вообще. Так, некоторые пользователи уверены, что из-за таких мер поддержки цены и без того высокие цены на жилье вырастут еще в несколько раз."Цены на жилье улетят в космос!";"Они и так уже космос, теперь будет... а далее нецензурное слово. Только уезжать видать отсюда останется";Другие уверены, что теперь детей начнут рожать только из-за денег."То есть, ни кого не смущает, что в нашей стране предлагают рожать за деньги? А ничего, что детские дома переполнены детьми, которых по трое? Братьев и сестёр разделять нельзя. Каков их шанс попасть в новую семью? Сколько здесь желающих взять сразу троих? Зачем стимулировать таких матерей? Чтобы детские дома переполнились? Детей нужно рожать, если можешь их обеспечить", - комментирует один из пользователей.Третьи недовольны тем, что поддерживать будут только малоимущих."Почему поддерживают только малоимущих? Разве рабочая семья не нуждается в поддержке? Тут доход превысит на 1р и все, ты уже обеспеченная и никакой помощи... где справедливость?", - вопрошает Туяна.А четвертые считают, что деньги эти получить будет не так-то просто."Сделают массу ограничений (выдавать тем у кого нет жилья, малоимущим и др). Даже сомневаться не приходится", - пишет Елена.Напомним, ранее мы сообщали, что минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а максимальный - до 31 282 рублей. Подробнее... Фото: pixabay.com

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