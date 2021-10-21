В Закаменском районе Бурятии завершили капремонт шести домов

На эти цели было потрачено 20 млн рублей

Согласно плану этого года капитальный ремонт общего имущества выполнен в 6 многоквартирных домах г.Закаменск на сумму 20 млн. рублей. Капитально отремонтированы 4 крыши и 4 системы отопления, 6 систем электроснабжения, 3 системы холодного водоснабжения и 2 системы канализации, сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Бурятии.Работы были произведены в домах по ул. Ленина 18, 18 «а», 28 и 56, Титова 9, Юбилейная 20 «а» двумя подрядными организациями ООО «Строитель» и ООО «Тэрэнги». Так, в доме по ул. Ленина 18 «а», где в одном из подъездов расположена Центральная межпоселенческая библиотека, капитальный ремонт крыши, электрики, отопления, канализации и холодного водоснабжение был завершен как раз к торжественным мероприятиям по случаю 75-летнего юбилея со дня основания районной библиотеки.«На 3 этаже у нас располагается зал, где мы встречаем гостей, проводим лекции для наших читателей. Раньше, до ремонта, нам постоянно приходилось подкрашивать стены и потолок, так как после осадков крыша протекала. С северной стороны дома из-за влажности образовывалась сырость. Сейчас, после капремонта, эти проблемы решены. Подрядчик сделал все работы качественно, в срок и красиво. Теперь мы может быть спокойны вопросе сохранения всего литературного Фонда, не говоря уже об уникальных изданиях. Например, у нас хранятся книги из личного архива нашего талантливого земляка, поэта, члена Союза писателей России, журналиста Мэлса Самбуева, подписанные «золотым» поколением писателей Бурятии Даширабданом Батожабаем, Кимом Балковым, Дамбой Жалсараевым и др. Наша задача - сохранить это наследие и для будущих юных читателей нашего района», - рассказала директор библиотеки Лариса Ардаева.Главный специалист отдела жилищно-коммунальных услуг Администрации МО «Закаменский район» Юлия Раднаева отметила, что с каждым годом изношенность многоквартирных домов возрастает и единственным средством улучшить их состояние становится капитальный ремонт. Приоритет на проведение работ предоставляется домам ранних годов постройки (1965-1969 гг.). В таких домах перечень работ более расширенный.Реализация программы по капремонту в Закаменском районе будет продолжена. В 2022-2023 годах в районном центре в домах по ул.Ленина 43, 45, 56 «а», ул.Юбилейная 8, 10, 10 «а», 12 «а», 14 «а», 16 и 16 «а» капитально отремонтируют системы электроснабжения. В доме по ул.Ленина 42 – крышу и систему отопления. Всего за период действия программы в районе отремонтировано 31 МКД по 38 видам работ на общую сумму 35,5 млн. рублей.Фото: пресс-служба Фонда капремонта Бурятии