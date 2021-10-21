Бурятия не будет вводить дополнительные нерабочие дни

Республика не планирует выходить за рамки указа президента благодаря эффекту от предыдущих локдаунов



В Бурятии не планируется как введение дополнительных нерабочих дней с 23 октября, так и их возможное продление после 7 ноября. Об этом глава республики Алексей Цыденов сообщил 20 октября в интервью телеканалу «Россия-24».



Алексей Цыденов отметил, что это стало возможным благодаря принятию превентивных мер в регионе этим летом, что привело к улучшению эпидемиологической обстановки, уточнили в его пресс-службе.



«Бурятия - это регион, который вводил локдауны и прошлой осенью, и этим летом. Мы готовы подчеркнуть эффективность этой меры. Но вместе с тем, сейчас у нас ситуация гораздо лучше, чем была летом: и по количеству пациентов, которые в больницах лечатся - практически в 4,5 раза меньше, чем было летом, и по нагрузке в целом на систему здравоохранения. Поэтому мы не планируем ни с 23 октября вводить дополнительные ограничения, хотя эту возможность предусматривает указ президента, ни продлевать после 7 ноября. То есть, с учётом того, что мы приняли превентивные меры летом и держали дисциплину, и наши люди ответственно относились ко всем мерам профилактики, сейчас нет условий для того, чтобы вводить заранее или продлевать после 7 ноября ограничения, мы не планируем выходить за рамки указа президента», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Также глава Бурятии отметил, что в регионе отмечается высокий охват вакцинацией. «Сейчас темпы вакцинации немножко снизились, потому что основную часть людей мы вакцинировали. План 60% вакцинации населения, который был изначально, мы выполнили и сейчас идём к плану 80% вакцинации. По темпам вакцинации мы среди 10 лучших регионов в стране. И люди у нас достаточно ответственно отнеслись. И это, кстати, в том числе и сказывается на том, что сейчас ситуация полегче, и не требует введения каких-то дополнительных ограничительных мер», - отметил Алексей Цыденов.



Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "нерабочих" днях в период с 30 октября по 7 ноября. Главы регионов исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.



Фото: egov-buryatia.ru



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