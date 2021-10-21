21.10.2021
В Улан-Удэ нашли тело горожанина, пропавшего в конце июля

В Улан-Удэ нашли тело горожанина, пропавшего в конце июля

Оно обнаружено на берегу реки Уда; предварительно - без признаков насильственной смерти

В Улан-Удэ завершен розыск 67-летнего горожанина Анатолия Рюмкина, ушедшего из дома по ул. Онохойская 28 июля.
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Тело мужчины, предварительно, без признаков насильственной смерти, обнаружено на берегу реки Уда, сообщили в МВД по Бурятии.

Фото: pixabay.com
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