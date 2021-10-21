Власти Улан-Удэ решили облегчить жизнь автомобилистам

Город выделил деньги на решение проблем железнодорожных переездов



МУ «Улан-Удэстройзаказчик» объявил два аукциона на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проектов пересечения автодорог с железной дорогой в столице Бурятии. Речь идет о двух железнодорожных переездах – на Стеклозаводе и в районе Новой Комушки.

Согласно техзаданию, на Стеклозаводе исполнитель контракта должен будет предложить различные варианты пересечения железной дороги (надземный или подземный), рассмотреть варианты с 2-х или 4-х полосным движением, предусматривающим проезд всех видов транспорта. В рамках контракта власти ожидают о подрядчика выводов об оптимальном месте пересечения, сравнения вариантов с точки зрения технической возможности строительства, предполагаемых затрат, а общий вывод о том, какое решение является наилучшим. Также ТЭО с необходимо согласовать с ОАО «РЖД». Аналогичные требования выдвинуты к проекту пересечения железной дороги в районе ул. Дальневосточная.



Стартовая цена разработки каждого ТЭО составляет около 3 млн рублей. Торги пройдут 1 ноября. Сдать выполненные работы подрядчики должны до 1 мая следующего года.



Отметим, автомобилисты давно говорят о необходимости строительства в Улан-Удэ надземных или подземных переездов через железную дорогу, которая сейчас серьезно затрудняет движение транспорта. Так что, можно сказать, что первый шаг в решение этой проблемы власти столицы Бурятии сделали. В то же время от разработки технико-экономического обоснования проектов до начала их реализации может пройти еще немало лет. Главным при этом как всегда будет вопрос денег, которых, судя по всему, потребуется немало.



Напомним, ранее мэрия Улан-Удэ провела торги на разработку ТЭО строительство



Фото: pixabay.com Согласно техзаданию, на Стеклозаводе исполнитель контракта должен будет предложить различные варианты пересечения железной дороги (надземный или подземный), рассмотреть варианты с 2-х или 4-х полосным движением, предусматривающим проезд всех видов транспорта. В рамках контракта власти ожидают о подрядчика выводов об оптимальном месте пересечения, сравнения вариантов с точки зрения технической возможности строительства, предполагаемых затрат, а общий вывод о том, какое решение является наилучшим. Также ТЭО с необходимо согласовать с ОАО «РЖД». Аналогичные требования выдвинуты к проекту пересечения железной дороги в районе ул. Дальневосточная.Стартовая цена разработки каждого ТЭО составляет около 3 млн рублей. Торги пройдут 1 ноября. Сдать выполненные работы подрядчики должны до 1 мая следующего года.Отметим, автомобилисты давно говорят о необходимости строительства в Улан-Удэ надземных или подземных переездов через железную дорогу, которая сейчас серьезно затрудняет движение транспорта. Так что, можно сказать, что первый шаг в решение этой проблемы власти столицы Бурятии сделали. В то же время от разработки технико-экономического обоснования проектов до начала их реализации может пройти еще немало лет. Главным при этом как всегда будет вопрос денег, которых, судя по всему, потребуется немало.Напомним, ранее мэрия Улан-Удэ провела торги на разработку ТЭО строительство еще одного моста через Селенгу. Победителем стала АО «Многопрофильная компания «Индор». Свои варианты проекта компания должна представить уже до конца этого года.Фото: pixabay.com

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