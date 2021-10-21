Стала известна схема движения новых трамваев №7 и №8 в Улан-Удэ

Интервал движения в часы пик составляет 9 минут, в межпиковое время 18 минут



С 19 октября по улицам Улан-Удэ начали курсировать два новых кольцевых трамвайных маршрута №7 и №8, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Схема движения кольцевых маршрутов:



Кольцевой маршрут № 7:



Остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Коммунистическая - пр.50-летия Октября - ул. Ботаническая - пр. Автомобилистов - ул. Ключевская - остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой.



Кольцевой маршрут № 8:



Остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой - ул. Ключевская - пр. Автомобилистов - ул. Ботаническая - пр.50-летия Октября - ул. Коммунистическая - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой.







Интервал движения в часы пик составляет 9 минут, в межпиковое время 18 минут. При этом на большинстве участков новые маршруты пересекаются с маршрутами №1,2,4,5.



Так, на совмещенных участках маршрутов №4-7-8 интервал сократился и составляет 4-6 минут. Также сократились интервалы движения на участке от ул. Терешковой до Элеватора до 2-5 минут.



Общий выпуск трамваев на линию увеличился с 40 до 48 вагонов.



Фото: "Номер один"

С 19 октября по улицам Улан-Удэ начали курсировать два новых кольцевых трамвайных маршрута №7 и №8, сообщили в администрации Улан-Удэ.Схема движения кольцевых маршрутов:Остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Коммунистическая - пр.50-летия Октября - ул. Ботаническая - пр. Автомобилистов - ул. Ключевская - остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой.Остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой - ул. Ключевская - пр. Автомобилистов - ул. Ботаническая - пр.50-летия Октября - ул. Коммунистическая - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой.Интервал движения в часы пик составляет 9 минут, в межпиковое время 18 минут. При этом на большинстве участков новые маршруты пересекаются с маршрутами №1,2,4,5.Так, на совмещенных участках маршрутов №4-7-8 интервал сократился и составляет 4-6 минут. Также сократились интервалы движения на участке от ул. Терешковой до Элеватора до 2-5 минут.Общий выпуск трамваев на линию увеличился с 40 до 48 вагонов.Фото: "Номер один"

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