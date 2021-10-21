В Бурятии пьяный сельчанин застрелил 73-летнюю тещу

Кроме убийства он обвиняется и в незаконном хранении огнестрельного оружия



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в «незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему» и в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Баянгол Закаменского района, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. По этой причине в середине лета сожительница, забрав детей, ушла от него и стала проживать со своей матерью.



Вечером 29 июля нынешнего года около полуночи мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с самодельным заряженным ружьем пришел к их дому и стал стучать в окно. На стук к окну подошла 73-летняя хозяйка дома. Пьяный мужчина из ружья с улицы через стекло выстрелил в пенсионерку. От огнестрельного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся, однако под утро пришел к своему дому, где его задержали сотрудники уголовного розыска полиции.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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