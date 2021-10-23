"Кремировать дешевле, чем хоронить"

Директор первого в республике крематория рассказала о тонкостях нового для Бурятии способа прощания с усопшими



В республике спустя три года строительства открылся первый крематорий. Предприятие работает около недели и уже провело почти десять кремаций. Тема смерти и похорон весьма сложная и табуированная в нашем обществе. Кроме того, на процесс захоронения усопшего влияют многие факторы, в том числе культурные и религиозные. Обо всех нюансах рассказала директор предприятия Соелма Дашимолонова.



Культура смерти в разных религиях



- Понятно, что для населения это новый и, возможно, пугающий опыт. Вероятно, многие еще морально не готовы, но мы сейчас работаем над просвещением общества. Во-первых, мы знаем, что в буддизме кремация усопших приветствуется, как и в шаманизме. Что касается православия, есть следующие сведения: в 2015 году Русская православная церковь приняла документ «О христианском погребении усопших». В нем позиция церкви по кремации обозначена как снисходительная, если того требуют обстоятельства. Позиция католической церкви по этому вопросу аналогична. В Улан-Удэнской и Бурятской епархии в лице предыдущего митрополита Савватия также получено одобрение, как и от главы Буддийской сангхи Хамбо ламы Дамбы Аюшеева, - отметила Соелма Дашимолонова.



В связи с буддийскими традициями у многих наших земляков не принято посещать кладбища. После того как человек получает урну с прахом, он может ее захоронить в родственную могилу либо установить в колумбарий – стену скорби.



- На «Южном» кладбище уже построили колумбарий – специальное хранилище урн с прахом после кремации. Такие хранилища сооружали еще в Древне Риме. Современные колумбарии представляют собой некие аналоги стеллажей с ячейками, нишами. Урну с прахом помещают в ячейку, которая будет закрыта мемориальной плитой. На нее наносится имя покойного, даты рождения и смерти. В любой день родственники и близкие могут «навестить» усопшего. Вдобавок при кремации есть такое понятие, как деление праха – например, если родственники живут в разных странах, городах и кто-то из них желает часть захоронить, а кто-то – поставить в стену памяти. В этом случае люди пишут предварительно заявление, что хотят поделить прах, тогда крематорий выдает несколько урн. Урны бывают пластиковые, металлические, деревянные и биоразлагаемые. При традиционном захоронении в родственную могилу подойдут деревянные и биоразлагаемые, металлические урны, для хранения в стене скорби – металлические или пластиковые, - отметила директор крематория.



В крематории предусмотрены два прощальных зала, сейчас уже начал функционировать один из них, аренда стоит 2500 рублей в час. Родственники могут арендовать этот зал, пригласить священника или ламу и провести процедуру прощания – отпевание, молебен. После того как пройдут необходимые обряды, происходит сама процедура кремации. Урну с прахом можно получить на следующий день либо получить в день обращения, если это срочно. Необходимо заблаговременно обговорить этот момент с администратором.



Организация похорон и их стоимость



Площадь крематория - около 1100 квадратных метров. Как рассказала директор крематория, на предприятии используют европейское кремационное оборудование, печи чешского производства с электронным управлением. Имеются фильтры очистки, не допускающие никаких негативных выбросов в окружающую среду.



- Печи управляются при помощи электроники и оснащены специальными фильтрами очистки, никаких выбросов недопустимых веществ нет. Имеются все сертификаты и допуски. Также при крематории есть дополнительный пункт приема заказов, он находится на улице Павлова, 23. Там можно приобрести ритуальные принадлежности, в том числе урну для праха, - объяснила Соелма Дашимолонова.



Стоимость кремации составляет от 16 500 рублей до 21 000 рублей. Если сравнивать, то при традиционном захоронении цена варьируется от 20 - 30 тысяч и выше. В дальнейшем урну можно захоронить на всех общественных кладбищах, в том числе закрытых для традиционного захоронения. Очень важно, что подзахоронение урны в родственную могилу можно сделать независимо от срока давности последнего погребения. Урну можно перевести в другой город или страну.



Важный нюанс – причина смерти



При кремации нужно использовать стандартный гроб из натурального дерева. Граждан просят покупать деревянные вместо лакированных гробов из ДСП, МДФ - они наносят вред кремационному оборудованию. Воспользоваться услугой может любой житель, однако есть некоторые нюансы. Кремация возможна при наличии следующих документов: это оригинал свидетельства о смерти умершего, медицинская справка о смерти, паспорт заказчика (близкого родственника либо другого лица, взявшего на себя ответственность по организации похорон).



- Некоторые спрашивают, почему мы просим медицинскую справку, ведь обычно ее оригинал сдают в ЗАГС. Нам важно узнать причину смерти. Если вдруг причина смерти не определена, смерть наступила в результате несчастного случая или по факту смерти, имеющей насильственный характер, ведется следствие, то во всех этих ситуациях кремация может быть оформлена только при получении разрешения от правоохранительных органов. Неизвестные трупы не сжигаются, это уголовно наказуемое действие. У нас есть регламент, где прописано, что кремируются только те тела, что приходят с определенным пакетом документов, - заострила внимание директор крематория.



Тела в крематорий поступают только после заключения патологоанатома и медиков. В учреждении обязательно уточняют отсутствие кардиостимулятора и других легковоспламеняющихся предметов. Тело кремируют в гробу вместе с живыми цветами, искусственные запрещены, так как они могут послужить источником негативных выбросов в воздух.



- При необходимости урну с прахом можно оставить на хранение в крематории, в случае если родственники еще в раздумьях. Максимальный срок хранения - один год. Урну с прахом сможет забрать только тот, кто оформлял заказ, либо другое доверенное лицо, но при предъявлении нотариальной доверенности. Захоронение умершего человека требует определенных материальных затрат, часть из которых компенсируется государством. Основанием для назначения выплат, компенсирующих затраты, является Закон о «О погребении и похоронном деле». В случае если погребение осуществлялось за счет средств родственников или законных представителей умершего, им полагается специальное социальное пособие. Данная компенсация не привязана к типу погребения: его выплатят как после традиционных похорон, так и после кремации. Получить возмещение за захоронение можно в ФСС и ПФР при предъявлении необходимых документов, - рассказала глава предприятия.



Переполненные кладбища



О себе Соелма Дашимолонова рассказала, что по образованию она менеджер по маркетингу, окончила Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления и ранее работала в медицинской отрасли административным менеджером, а затем исполнительным директором.



- Понятно, что здесь своя специфика, тема довольно закрытая, сложная, но есть четкое осознание, что мы вносим положительную лепту с точки зрения экологии и градостроительства. Крематорий – масштабный, социально-значимый объект, единственный в республике. Кладбища разрастаются с огромной скоростью. Если говорить прямо, они представляют собой немалую опасность для горожан. По сути, являются экологической бомбой замедленного действия. Кремация – это современный, экологически безопасный вид погребения, благодаря которому можно остановить безмерный рост кладбищ, - отметила директор.



В Бурятии давно назрел вопрос о разрастающихся кладбищах, к слову, некоторые из которых уже много лет закрыты. Открытие крематория поможет остановить рост земель под захоронения. При кремации минерализация тела составляет 1,5 - 2 часа вместо привычных нам 50 лет в земле. Не секрет, что кладбища могут загрязнять источники водоснабжения, те же грунтовые воды. Кроме того, множество людей хоронят после инфекционных и других опасных заболеваний, а этот вид захоронения поможет избежать неприятных последствий на экологию нашей республики.



- Сейчас мы говорим о том, что в наших краях достаточно земли и леса, есть территории под захоронения. Но через 10 - 15 лет мы можем увидеть, что у нас вообще не останется пригорода с нормальным лесом, а рядом с населенными пунктами будут только кладбища. Например, мы находимся напротив «Южного» кладбища. Когда мы только начали строительство крематория, помню, напротив было место со сплошным лесом. А если сейчас вы туда съездите и посмотрите, этот лес уже вырубили под новые захоронения, - рассказала Соелма Дашимолонова.



«Комната просмотра»



Строительство крематория признано масштабным инвестиционным проектом и получило поддержку правительства республики и мэрии города Улан-Удэ. Можно сказать, это яркий пример взаимодействия государства и частных структур. Для его реализации был предоставлен земельный участок. Это стало хорошей поддержкой в реализации проекта.



Предприятие не занимается санитарной обработкой тела и бальзамированием, тела приходят в закрытом гробу. Если тело поступило в один день, а кремировать нужно в другой, то его хранят в холодильной камере. Современное оборудование полностью исключает появление каких-либо специфичных запахов, температура печи достигает 1200 градусов. Сжигание занимает 1,5 - 2 часа, охлаждение праха - примерно столько же. Весь процесс длится около четырех часов.



- Еще мы встречали такой вопрос: «Может ли прах усопшего смешаться с другим прахом?». Так вот, это полностью исключено. Современные печи крематория предполагают сожжение лишь одного усопшего за раз. Кремационное оборудование может начать свой следующий цикл только после окончания предыдущего. На каждую услугу оформляется регистрационный номер, прикрепляемый к печи. Тот же номер обозначают на урне, - отметила директор.



В дальнейшем в крематории планируется открытие помещения, носящего название «Комната просмотра».



- В крематориях есть комната, где можно попрощаться с усопшим в момент, когда гроб помещается в печь. Это аналогично ритуалу последнего прощания при традиционном захоронении – когда гроб опускается в землю в присутствии родственников. В Новосибирске, Ярославле такая услуга есть. Конечно, не все родственники готовы смотреть, но для некоторых это такой психологический момент, как в аналогии с погребением, когда мы закрываем крышку гроба и посыпаем его землей. Хоть она и носит такое вызывающее название «Комната просмотра», важно понимать, что это в первую очередь не для того, чтобы понаблюдать, а чтобы проводить близкого в последний путь и проститься с ним, - объяснила директор предприятия.



Эржена Мансорунова, «Номер один».

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