Предприниматель из Бурятии хочет изменить жизнь миллиона человек

Компания нашего земляка Ивана Худякова стала одним из лидеров российского рынка по протезированию

В детстве он мечтал стать хирургом или инженером, увлекался точными науками. Повзрослев, воплотил в жизнь обе свои мечты, хотя и в несколько опосредованном виде. Сегодня компания нашего земляка Ивана Худякова стала одним из лидеров российского рынка по протезированию. Она не только обеспечивает людей современными протезами и учит ими пользоваться, но и создает свои уникальные научные разработки в этой сфере. И хотя бизнесмен не проводит операции как хирург, но с его клиентами тоже происходят настоящие чудеса. Инвалиды-колясочники встают на ноги, а люди, потерявшие руку, начинают жить обычной жизнью и даже устраиваются на работу.На днях в Казахстане открыт еще один, пятый по счету филиал компании «Салют Орто». А незадолго до этого компания представила самостоятельно разработанный уникальный бионический протез коленного сустава. Директору компании по протезированию конечностей, нашему земляку Ивану Худякову удалось всего за три года создать социально ориентированный и одновременно успешный бизнес.Долгое время Ивана Худякова знали в Бурятии как профессионала в сфере IT-технологий, главу компании «Байкалсофт».- Я в детстве хотел стать хирургом. И второй интерес - точные специальности: математика, физика, геометрия. Поэтому, наверное, логично, что получил образование именно как инженер-системотехник. И первые проекты по автоматизации оказались связаны с производством протезов. Мысль была такая – сформировать систему, которая помогла бы предприятиям в России, занимающимся производством протезов, делать свою работу качественно и эффективно. Но как-то в разговоре с директором одного из заводов мне сказали: «Вы хорошее дело делаете, но тут надо не столы и стулья переставлять, а людей». Этот тезис засел у меня в голове, - рассказывает Иван.А затем случилось событие, поменявшее планы бизнесмена.- В 2018 году я поехал на международную выставку по средствам реабилитации в Лейпциг. И увидел, насколько там здорово организовано производство протезов в Германии, США, Исландии. Я решил, что на самом деле мне нужно не в сторону IT делать упор, а заняться именно созданием предприятия, которое будет производить протезы и доводить продукт до конечного потребителя. Я вернулся из Германии, и уже через две недели была создана компания «Салют Орто».В Германии Иван впервые воочию увидел применение высоких технологий в протезировании, инвалидов, которые, несмотря на ампутированные конечности, могут ходить, бегать, работать, проживая полноценную жизнь. Такой опыт настолько задел предпринимателя за живое, что по возвращении на родину уже через две недели на свет появилась его новая компания ООО «Салют Орто» - центр протезирования и ортопедии.Общение с первыми же клиентами, кто обращался в компанию Ивана за протезами, показало бизнесмену совсем другой мир. Какие-то истории клиентов его шокировали, какие-то восхищали, но поголовно все чрезвычайно вдохновляли. Так, одним из первых клиентов (именно так, избегая слово «пациент», называет их Худяков. – Прим. авт.) стал 15-летний Максим. У него не было ступни, но, в отличие от большинства других клиентов, он не лишился ее во время аварии или заболевания. Несчастье произошло с ребенком еще в утробе матери. Пуповина намертво обмоталась вокруг его ножки. Причем ни врачи, ни родители об этом факте не знали до самого рождения Максима. Но последствия остались. Одна нога у мальчика не развивалась с самого рождения. Ребенок практически рос без ступни. Конечно, родители сразу задумались о протезе. Однако им сказали, что до двух лет не может идти и речи об этом.Но маленький Максим об этом решении врачей не знал. Он рос бойким, подвижным малышом, которому хотелось бегать, прыгать, играть. Тогда папа Максима сам изготовил протез из пластиковой бутылки и оргстекла. Мальчишка так и бегал с бутылкой вместо ноги. По мере того как ребенок рос, папа делал ему более большие, новые приспособления. В два года родители повезли ребенка в Санкт-Петербург за новой стопой. Тамошние ортопеды были шокированы, когда увидели самодельный протез из бутылки и оргстекла, и даже забрали его в местный больничный музей. А Максиму выдали настоящий протез. С этого времени ежегодно семья обращалась за новым протезом в Питер – ведь мальчишка рос. При этом школьник активно занимался спортом, обожал футбол, побеждал в соревнованиях. Но к 15 годам старые протезы уже стали, скорее, головной болью, чем подмогой. Штатные протезы изнашивались очень быстро, до крови натирали ногу. Все это причиняло адскую боль.Когда Иван Худяков услышал об этой истории, то не смог остаться в стороне.- Максиму нужен был протез стоимостью 400 тыс. рублей, а в Улан-Удэ ему предоставляли только за 50 тысяч, и его хватало лишь на короткий срок. Конечно, мы сделали для него новый протез, более функциональный и прочный, - говорит Иван.После этого Максим снова начал жить активной жизнью, а число медалей и кубков за его спортивные достижения вновь растет. И таких клиентов, как Максим, на счету у Ивана Худякова немало. Так, еще одной юной пациентке вместо кондового косметического протеза сделана рабочая кисть, и сейчас талантливая девушка рисует прекрасные картины.Придя на новый для себя рынок услуг, Иван Худяков очень скоро понял, что далеко не все происходит так, как было бы правильно и справедливо для пациента. Впоследствии он не раз скажет в интервью или в своих соцсетях о том, что для выживания ему нужны не субсидии или миллионные вливания, намного важнее, чтобы в нашей стране все функционировало согласно Конституции РФ.- Допустим, у нас в России выделяется порядка 40 млрд на технические средства реабилитации для инвалидов. Соответственно, тем же детям положено менять протезы раз в год бесплатно. Если этого не делать, то начнется искривление позвоночника и следом все сопутствующие заболевания. Те люди, кто затягивает с этим, лечатся гораздо дольше, - отмечает Иван.Мало кто из клиентов компании «Салют Орто» знал о том, что имеет право не просто на любой бесплатный протез, зачастую всучиваемый инвалидам, а на более современный и удобный.- У нас в законе все это прописано. А инвалидам часто говорят, мол, ты получаешь протез бесплатно, значит, бери то, что есть. Но ведь мы давно живем в условиях рыночной экономики, и каждый человек должен иметь право выбора. Даже если это бесплатно. Тем более что это не совсем так - за все заплатили налогоплательщики. Допустим, человеку требуется функциональная стопа. Мы сейчас даже не говорим про бионические протезы, стоящие от 1,5 млн и выше. Есть деревянная стопа, которая стоит 10 тысяч, а есть углепластиковые за 60 тысяч. И мы помогаем клиентам доказывать, что человеку нужна именно стопа за 60 тысяч. А я считаю, тут все просто - есть инвалид, нога у него не вырастет уже, ну обеспечьте его нормальным изделием. А мы сделаем ему протез, который вернет ему функционал. И вот такую простую вещь нам приходится доказывать людям, принимающим решения, снова и снова,- сетует Иван.Изучив рынок досконально, предприниматель пришел к выводам: большинство клиентов недовольны полученным протезом. Они плохо подгонялись под того или иного человека. Не было возможности проходить тест-драйв изделия.Засучив рукава, Иван вместе со своими единомышленниками взялся за работу, используя методы от противного. Он организовал первую в республику «Школу ходьбы», где учил клиентов пользоваться новыми протезами, подгонял изделия индивидуально под каждого, а также разрешал предварительно проходить тест-драйв.- Конечно, какая-то реабилитация в Бурятии была. Но у нас есть современные тренажеры, врач реабилитолог, который может научить пользоваться протезом. Потому что если даже сделать самый крутой протез, но не научить пользоваться им, то вся работа будет бессмысленна. Поэтому в нашей «Школе ходьбы» мы делаем упор на то, что получил протез – научись ходить. К сожалению, такая работа не входит в ОМС, мы оплачиваем ее из своей прибыли.Обычный для Запада (но, к сожалению, редкий для России) клиентоориентированный подход стал для республики открытием. Хотя сам Худяков считает такой принцип работы нормальным для бизнеса. Ведь если клиент доволен продуктом, то он обязательно вернется снова и приведет за собой других.Расчеты и новые принципы работы бизнесмена оправдались. Хотя и не сразу. В первый год работы компания потерпела убытки в 7 млн рублей. Слишком многим людям хотела помочь, изготовив самый качественный продукт, невзирая на то, что государственная помощь инвалиду оказывалась в разы меньше. Но со временем профессионалы наработали опыт, позволивший, работая по вышеозвученным правилам, получать еще и прибыль.Сейчас о компании «Салют Орто» знают как в России, так и за рубежом. Об Иване Худякове пишут федеральные СМИ, а количество филиалов компании уже достигло пяти. Параллельно с известностью основателя компании то и дело в СМИ появляются интервью с героями, которых принято называть «люди с ограниченными возможностями». Сам бизнесмен с последним термином категорически не согласен, потому что не раз в своей практике сталкивался с тем, что его клиенты подчас намного сильнее, активнее и счастливее, чем многие абсолютно здоровые люди. Он не скрывает, что черпает вдохновение в том, что помогает таким героям и может часами рассказывать о них.Среди них - Екатерина Любовникова. Улан-Удэ содрогнулся от страшной истории, когда женщину пьяный водитель на внедорожнике буквально «впечатал» в бетонный блок. Пострадавшей вынуждены ампутировать ногу. Несмотря на пережитый ужас, Екатерина нашла в себе силы жить дальше. Компания Ивана Худякова помогла женщине приобрести и научиться ходить на одном из современных протезов, и сейчас, встретив Екатерину на улице, вряд ли догадаешься о том, что с ее ногами что-то не так.Еще один герой – Максим Иренов. Он заблудился в лесу, обморозил обе ноги. Но все-таки не сдался и сумел добраться до дома. Много лет передвигался только с помощью инвалидной коляски, пока ему не сделали современные, удобные протезы. Несмотря на то, что научиться ходить на протезах после многолетнего сидения на коляске архисложно, парень сумел титаническим трудом и позитивным настроем кардинально изменить свою жизнь.- Историй много. У кого нет руки, у кого ноги или пальцев. Но многие из них сохраняют позитивный настрой, блеск в глазах. И не считают себя инвалидами или людьми с ограниченными возможностями - ведь они ограничены лишь в передвижениях, а в остальном их возможности безграничны. У нас многие люди с руками и ногами гораздо более ограничены, чем некоторые инвалиды, - считает Иван Худяков.За три года работы компания «Салют Орто» помогла уже 214 клиентам обрести новую жизнь. Иван Худяков признается, что впереди планы еще глобальнее.- Ключевая цель - создать бизнес-проект, который поможет не менее чем миллиону людей улучшить жизнь к лучшему.Василиса Шишкина, «Номер один».