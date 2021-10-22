«Интер РАО» займется модернизацией ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

Это строительство пятого источника электро- и теплоснабжения в столице Монголии



Исполнителями проекта по строительству пятого источника электро- и теплоснабжения в Улан-Баторе на базе инфраструктуры ТЭЦ-3 стали российская компания «Интер РАО-Экспорт» и монгольская государственная компания «ТЭЦ-3», которые подписали меморандум о взаимопонимании и согласовали объем работы, сообщает



В частности, «Интер РАО-Экспорт» согласилась направить монгольской стороне технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта в течение 180 дней. На основе ТЭО планируется представить вопрос о получении экспортного кредита от правительства России в течение первого квартала следующего года.



Третья тепловая электростанция является одним из основных источников теплоснабжения в Улан-Баторе и расположена в наиболее оптимальном месте городской теплосети, но основное оборудование станции устарело, срок его службы истек и находится в аварийном состоянии.



Группа «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Деятельность группы охватывает: производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за пределами РФ. «Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. В холдинг «Интер РАО» входит Гусиноозерская ГРЭС в Бурятии (АО «Интер РАО – Электрогенерация»).



Фото: montsame.mn

Исполнителями проекта по строительству пятого источника электро- и теплоснабжения в Улан-Баторе на базе инфраструктуры ТЭЦ-3 стали российская компания «Интер РАО-Экспорт» и монгольская государственная компания «ТЭЦ-3», которые подписали меморандум о взаимопонимании и согласовали объем работы, сообщает МОНЦАМЭ В частности, «Интер РАО-Экспорт» согласилась направить монгольской стороне технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта в течение 180 дней. На основе ТЭО планируется представить вопрос о получении экспортного кредита от правительства России в течение первого квартала следующего года.Третья тепловая электростанция является одним из основных источников теплоснабжения в Улан-Баторе и расположена в наиболее оптимальном месте городской теплосети, но основное оборудование станции устарело, срок его службы истек и находится в аварийном состоянии.— диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Деятельность группы охватывает: производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за пределами РФ. «Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. В холдинг «Интер РАО» входит Гусиноозерская ГРЭС в Бурятии (АО «Интер РАО – Электрогенерация»).Фото: montsame.mn

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.