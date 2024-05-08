Молодежь Бурятии приглашают на конкурс молодых управленцев «Лидеры села». Участником конкурса может стать каждый молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет, который неравнодушен к судьбе наших сел и хочет вдохнуть в них новую жизнь.

- Тебя ждёт два дистанционных этапа с прохождением тестов, по итогам которых ты можешь попасть в 150 лучших участников и получить приглашение на всероссийский финал. Его участников ждут испытания с управленческими кейсами и комплексная оценка компетенций, - сообщают организаторы конкурса.

Победители при поддержке экспертов смогут реализовать свои идеи по развитию малой Родины в «Мастерской развития сельских территорий», получат медийное сопровождение и шанс стать руководителями региональных и муниципальных штабов программы «Кадры для села», а также войти в кадровый резерв села.

Подробная информация по сайте лидерысела.рф.





Фото: Номер один