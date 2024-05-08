Общество 08.05.2024 в 12:30

В Улан-Удэ состоится благотворительная фотоссесия с питомцами

Вырученные деньги направят на помощь бездомным животным
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ состоится благотворительная фотоссесия с питомцами

В Улан-Удэ, 11 мая с 12:00 до 18:00 часов, в парке «Юбилейный» пройдет благотворительная фотоссесия с пушистыми моделями. Все желающие смогут внесите свой вклад в помощь бездомным животным города и получить незабываемые фото на память.

«Горожан будут ждать на полянке в парке «Юбилейный» напротив центрального входа. Все собранные средства пойдут в помощь бездомным животным», - отметили организаторы мероприятия.

Те, кто хочет принять участие в фотоссесии в качестве фотографа, а также предоставить своих питомцев для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: pixabay.com

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