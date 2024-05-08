Происшествия 08.05.2024 в 11:25

В Бурятии выявлен очаг бруцеллеза

Всех заболевших животных уничтожат
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выявлен очаг бруцеллеза
Очаг бруцеллеза крупнорогатого скота выявили в личном подсобном хозяйстве в сельском поселении Боцинское Джидинского района. Как сообщил вайбер-чат «Джида-инфо 24/7», на данный момент диагноз подтвержден у 11 голов скота.

«По решению противоэпидемической комиссии района на территории ЛПХ проводится комплекс специальных мероприятий. Там запрещен выпас, перемещение и забой скота, а также реализация продукции от поголовья. Заболевшие животные подвергнутся эфтаназии», - сообщили в Джидинском филиале Управления ветеринарии Бурятии.

Напомним, в прошлом году в Джидинском районе произошло сразу несколько вспышек бруцеллеза. Также сообщалось о двух людях, подхвативших опасную инфекцию.

Справка

Бруцеллез является общей болезнью для человека и животных. Чаще бруцеллёз начинается остро, характеризуется поражением внутренних органов и костно-суставного аппарата. Стойкие остаточные явления после перенесенного бруцеллёза могут привести к инвалидности.

Заразиться бруцеллезом можно при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Заражение может произойти и на производстве, связанном с обработкой кожи и шерсти, а также при уходе за больными животными и через предметы, зараженные их выделениями.

Фото: Управление ветеринарии РБ
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бруцеллёз

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